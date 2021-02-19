Штаты нанесли новый удар по режиму Лукашенко в Беларуси

Энтони Блинкен / Фото Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, чтоШтаты вводят визовые санкции еще против 43 граждан Беларуси, которые ответственны за подрыв демократии в стране.

Ограничения коснутся должностных лиц высокого ранга и представителей белорусских правоохранительных органов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.

Лица, попавшие в санкционный список, лишаются права на въезд в Соединенные Штаты. В частности, санкции коснутся высокопоставленных должностных лица сектора правосудия; руководителей правоохранительных органов и рядовых сотрудников, которые задерживали мирных демонстрантов и оскорбляли их; судей и прокуроров, участвовавших в приговорах мирных демонстрантов и журналистов к тюремному заключению; а также руководители учебных заведений, которые угрожали студентам за участие в мирных протестах.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений на выборах в Беларуси, нарушений прав человека во время выборов и последовавших за ними репрессий. Мы поддерживаем храбрый народ Беларуси и поддерживаем его право на свободные и справедливые выборы", - говорится в заявлении.

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