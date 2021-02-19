Штаты нанесли новый удар по режиму Лукашенко в Беларуси

США ввели визовые санкции против 43 белорусских чиновников и силовиков.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, чтоШтаты вводят визовые санкции еще против 43 граждан Беларуси, которые ответственны за подрыв демократии в стране.
Ограничения коснутся должностных лиц высокого ранга и представителей белорусских правоохранительных органов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.
Лица, попавшие в санкционный список, лишаются права на въезд в Соединенные Штаты. В частности, санкции коснутся высокопоставленных должностных лица сектора правосудия; руководителей правоохранительных органов и рядовых сотрудников, которые задерживали мирных демонстрантов и оскорбляли их; судей и прокуроров, участвовавших в приговорах мирных демонстрантов и журналистов к тюремному заключению; а также руководители учебных заведений, которые угрожали студентам за участие в мирных протестах.
"Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений на выборах в Беларуси, нарушений прав человека во время выборов и последовавших за ними репрессий. Мы поддерживаем храбрый народ Беларуси и поддерживаем его право на свободные и справедливые выборы", - говорится в заявлении.
Санкции против Беларуси - о чем ранее писал Главред:
- Запад не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и решительно осуждает итоги президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года на территории страны и завершившихся официально провозглашенной победой Лукашенко, а также применение насилия против активистов.
- 23 декабря 2020 года правительство США ввело санкции против ряда силовых структур и чиновников Беларуси.
- В частности, в санкционный список попал первый заместитель главы белорусского МВД Геннадий Казакевич, а также Центральная избирательная комиссия Беларуси; спецназ Альфа КГБ Беларуси; главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета; минский ОМОН.
- В октябре Евросоюз запустил санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Ограничения коснулись лиц, которые, как полагают в Брюсселе, связаны с политикой фальсификации избирательного процесса и применением насилия к протестующим в республике. В санкционный список были включены 44 белорусских политика и чиновника.
- В ноябре ЕС расширил санкции против официального Минска. В списки попали еще 15 человек. В их числе оказался и сам Лукашенко.
- 17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций против правящего режима Беларуси. Под ограничения попали 29 физических лиц и 7 компаний, которые, как полагают в Брюсселе, связаны с политикой Александра Лукашенко.
- Великобритания также ввела санкции в отношении еще 29 белорусских чиновников и семи белорусских компаний. Санкции связаны с протестами после выборов президента в Беларуси.