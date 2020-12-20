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Силовики атакуют митингующих: в Беларуси разгоняют новые протесты

20 декабря 2020, 13:25
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Точечные задержания участников акции протеста проходят в разных частях Минска.

В Минске задерживают участников акции протеста / Onliner

В воскресенье, 20 декабря, в Беларуси проходят новые акции протеста против режима Александра Лукашенко.

В то же время в Минске и в других городах в ходе акций протеста начались точечные задержания участников, сообщают белорусские Telegram-каналы Nexta и Tut.by.

Как говорится в сообщениях, очевидцы рассказывают о точечных задержаниях, которые проходят в разных частях города.

Например, в микрорайоне Грушевка задержали сразу шесть человек, среди них юноши и девушки.

Кроме того, задержания проходят у метро Спортивная и на улице Притыцкого.

В задержаниях участвуют как сотрудники полиции, так и представители силовых спецподразделений в касках, бронежилетах и с резиновыми дубинками.

Протесты в Беларуси:

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
  • 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.
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