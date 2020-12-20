Силовики атакуют митингующих: в Беларуси разгоняют новые протесты

В Минске задерживают участников акции протеста / Onliner

В воскресенье, 20 декабря, в Беларуси проходят новые акции протеста против режима Александра Лукашенко.

В то же время в Минске и в других городах в ходе акций протеста начались точечные задержания участников, сообщают белорусские Telegram-каналы Nexta и Tut.by.

Как говорится в сообщениях, очевидцы рассказывают о точечных задержаниях, которые проходят в разных частях города.

Например, в микрорайоне Грушевка задержали сразу шесть человек, среди них юноши и девушки.

Кроме того, задержания проходят у метро Спортивная и на улице Притыцкого.

В задержаниях участвуют как сотрудники полиции, так и представители силовых спецподразделений в касках, бронежилетах и с резиновыми дубинками.

Протесты в Беларуси: