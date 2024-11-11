Ситуация может обостриться: аналитик назвал существенный минус в плане Трампа

Концепция "мир через силу" имеет негативные стороны, ведь Израиль не способен вести затяжную войну на Ближнем Востоке, отмечает политический эксперт.

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Концепция "мира через силу" имеет свои негативные стороны / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

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Президентство Трампа может обострить ситуацию на Ближнем Востоке

Израиль не способен вести затяжную войну

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху еще до объявления результатов выборов президента США и победы Дональда Трампа уволил с должности министра обороны, который считался протеже демократов. О том, как президентство Трампа повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке рассказал в интервью Главреду политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его мнению, президентство Трампа не сулит ничего позитивного для Ближнего Востока, поскольку концепция "мира через силу" выглядит эффектно, но имеет и свои негативные стороны.

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"Израиль - не та страна, которая способна вести затяжную войну. У него слишком маленькая территория, не самый большой человеческий ресурс по сравнению со своими соседями", - указывает он.

Золотарев подчеркивает, что независимо от личных намерений Трампа, ситуация в этом регионе может стать еще более напряженной.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 октября Израиль нанес удар по объекту, являющемуся частью иранской программы производства баллистических ракет, нанеся значительные повреждения, указывает издание Axios со ссылкой на израильские источники.

17 октября Армия обороны Израиля объявила о вероятной ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара в ходе операции в Газе, что впоследствии подтвердила пресс-служба ЦАХАЛ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на Генассамблее ООН заявил, что в случае атаки Ирана, израильская армия готова нанести ответный удар, достигнув любой поставленной цели.

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