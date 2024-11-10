Подсчет голосов на выборах в США завершен: сколько получил Трамп

По данным Associated Press, Трамп набрал 74,6 млн голосов по всей стране, Харрис - 70,9 млн.

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В США завершился подсчет голосов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris

Ключевые тезисы:

На выборах в США Дональд Трамп получил 312 голосов

Новоизбранный президент США официально вступит в должность 20 января

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу в Аризоне, что позволило ему выиграть во всех семи "шатких" штатах. Об этом сообщило The Associated Press.

В материале говорится, что Трамп получает большинство в Аризоне - еще 11 голосов в коллегии выборщиков. Всего у Трампа уже 312 голосов выборщиков. У его оппонентки Камалы Харрис - 226 голосов.

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Дональд Трамп также выиграл в шести других так называемых "шатких" штатах - Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Висконсин и Невада.

Аризона долгое время была сторонницей Республиканской партии. Но в 2020 году демократ Джо Байден впервые с 1996 года одержал там победу, поэтому штат перешел к "шатким".

По данным Associated Press, Трамп набрал 74,6 млн голосов по всей стране (50,5%), Харрис - 70,9 млн (48%).

Конгресс утвердит голосование Коллегии выборщиков 6 января. Известно, что Трамп и его будущий вице-президент Джей ди Вэнс должны вступить в должность 20 января.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Как выбирают президента США Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через коллегию выборщиков. В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков. Всенародное голосование проходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года. Избиратели голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Избиратели не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах. Затем специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

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Как ранее писал Главред, президент Украины поздравил Трампа с победой. Он вспомнил о встрече с новоизбранным президентом в сентябре, где они подробно обсудили стратегическое партнерство между США и Украиной и План победы.

Впоследствии Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Политики обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами.

Позже Джо Байден прокомментировал поражение вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах, заявив, что она "продолжит борьбу". Байден высоко оценил ее вклад в кампанию. Он отметил, что ее история отражает лучшее из американской истории и что она продолжит бороться за американцев.

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