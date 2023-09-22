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Скифские мечи дома: США вернули Украине похищенные оккупантами артефакты

Мария Тупик
22 сентября 2023, 15:14 обновлено 22 сентября, 15:14
Российские захватчики украли предметы старины с временно захваченных территорий и ввезли на территорию США.
Владимир Зеленский
Скифские мечи дома / Коллаж Главред, фото Офис Президента

Уникальные культурные ценности Украины, украденные российскими оккупантами с временно захваченных территорий, вернулись на родину. Предметы старины были изъяты таможенно-пограничной службой США и переданы Украине, сообщает Офис Президента Украины.

В июне 2022 года американские пограничники задержали ценный артефакт - европейский железный топор XVII века с молотом на задней части. Топор, который был незаконно вывезен из Украины на территорию Соединенных Штатов, стал объектом тщательного исследования.

Кроме того, в тот же период времени были изъяты другие артефакты, незаконно ввезенные в США из России. Среди них были три железных топора XVII века, три кирки XVII века, два железных скифских меча-акинака VI века до н.э., а также один железный наконечник копья, ориентировочно датированный от 500 до 1200 года до н.э.

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Эти артефакты конфисковали американские власти с целью их возвращения Украине. В ходе своего рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии возвращения культурных ценностей.

Как состоялась церемония возвращения культурных ценностей

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова подписали сертификат передачи артефактов.

"Каждый раз, когда что-то возвращается в Украину, что-то, что было украдено россиянами, это означает возвращение жизни и справедливости, что очень важно", - поблагодарил Зеленский всех, кто был причастен к этому важному делу.

Оксана Маркарова добавила, что российские оккупационные власти постоянно пытаются украсть историю Украины, национальную идентичность и ценные артефакты, и заявила: "Мы не позволим им это сделать".

Визит Зеленского в США

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил Соединенные Штаты Америки. Во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН он выразил мнение, что Россия не должна иметь ядерное оружие, которое может использоваться для искажения международной политической сцены и угрозы мировой безопасности.

Также Зеленский привезет новый пакет военной помощи. Пакет помощи США будет включать дополнительные артиллерийские, противотанковые, зенитные и противовоздушные средства. Он направлен на обеспечение нужд украинских военных в зимний период.

По итогам визита в США, Зеленский договорился с Байденом о совместном изготовлении оружия, в том числе систем ПВО. К работе привлекут более 2 тысяч американских оборонных компаний.

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