Сколько стоит России каждый день войны в Украине: названа колоссальная сумма

Путин тратит на войну в Украине 900 миллионов долларов каждый день / Фото УНИАН, Reuters

Страна-агрессор Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину и сразу же попала под западные санкции, разрушающие ее экономику, ежедневно тратит на войну 900 миллионов долларов.

Об этом рассказал главный редактор военного издания Sofrep Шон Спунтс, сообщает Newsweek.

В эту сумму входят выплаты солдатам, обеспечение их боеприпасами и ракетами, а также расходы по ремонту поврежденной военной техники.

Кроме того, Россия также должна заплатить за тысячи единиц оружия и крылатых ракет, выпущенных во время войны, стоимость которых составляет примерно 1,5 миллиона долларов США.

"Эти цифры не учитывают, сколько Россия могла потерять финансово из-за жестких экономических санкций, введенных против нее после начала вторжения в конце февраля. По словам Белого дома, эти санкции могут оставаться в силе, даже если Россия выведет свои войска", - говорится в статье.

Исследование, опубликованное через две недели после вторжения в Украину, показало, что прямые потери России от войны составили около 7 миллиардов долларов.

Согласно сообщению CNBC от 14 марта, экономические санкции, введенные против РФ, оказали на страну разрушительное воздействие, которое россияне, вероятно, будут ощущать в ближайшие десятилетия. Российская экономика может быть отброшена на целых 30 лет назад, поскольку российский рубль рухнул. Уровень жизни в России может снизиться в течение следующих пяти лет.

Институт международных финансов, финансовый аналитический центр, представляющий фирмы из более чем 70 стран, заявляет, что валовой внутренний продукт ( ВВП ) страны, вероятно, упадет в этом году на 15 процентов.

По данным Forbes Украина, в апреле Украина также нанесла тяжелый удар по России, потопив флагман Черноморского флота - крейсер Москва, стоимость которого оценивается в 750 миллионов долларов.

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Как сообщал Главред, издание The Wall Street Journal писало, что вторжение России в Украину сильно бьет по военно-техническому потенциалу страны-агрессора. За два месяца войны РФ потеряла более 500 танков при возможности производства 250 танков в год.

Ранее международные эксперты в области вооружений Эрик Виклунд и Крис Шиес заявили, что по факту "навороченная" техника в России есть только на картинках и в планах, а в реальности армия Путина воюет в основном тем, что осталось от СССР.

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