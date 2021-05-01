УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

СМИ обнародовали разговор адвоката Трампа с Ермаком по делу Байдена

1 мая 2021, 23:02
Прослушать новость
Остановить

Агентство BuzzFeed получило стенограмму переговоров Руди Джулиани и Андрея Ермака от бывшего советника президента Украины Игоря Новикова.

Рудольф Джулиани
Рудольф Джулиани говорил по телефону с Андреем Ермаком за 3 дня до звонка Трампа Зеленскому - журналисты / Reuters

В распоряжении журналистов американской медиакомпании BuzzFeed оказалась стенограмма разговора на тот момент советника президента Украины Андрея Ермака и адвоката Трампа Руди Джулиани. В беседе речь идет о расследовании уголовного дела в отношении сына нынешнего президента США Джо Байдена, связанного с компанией Burisma.

Как сообщает BuzzFeed, источники в Украине подтверждают подлинность разговора Ермака и Джулиани. Расшифровку переговоров предоставил бывший советник украинского главы государства Игорь Новиков. Журналисты указывают, что беседа состоялась за 3 дня до звонка Трампа Зеленскому, который в итоге привел к первому импичменту 45-го президента США.

"Печально известный звонок, в котором Трамп попросил Зеленского оказать ему "одолжение" и расследовать дело Хантера Байдена, произошел 25 июля 2019 года и в конечном итоге привел к первому импичменту экс-президента. Но кампания давления на украинцев началась всего за три дня до этого, когда Джулиани позвонил высокопоставленному помощнику Зеленского и попросил его сказать украинскому лидеру, чтобы тот просто оставил расследование", - отмечается в материале.

Сообщается, что в ходе разговора Джулиани выразил надежду, что новый генпрокурор проведет расследование по делу Хантера Байдена и сумеет получить доказательства его вины.

"Мне не интересно, чтобы кто-то не говорил правду или преувеличивал. Все, что нам нужно от президента (Зеленского), Это слова: "Я поставлю честного прокурора, он будет расследовать (дело Байдена) и откопает доказательства, существующие в настоящее время"... А потом дело с Байденом нужно закончить...", - отметил адвокат Дональда Трампа.Читайте такжеСкандальная просьба адвоката Трампа: Time узнал от бывшего помощника Зеленского детали звонка Джулиани

Во время всей беседы Джулиани пытался уговорить Ермака, чтобы Зеленский сделал нужное для администрации Трампа заявление. Взамен он обещал приложить усилия с целью улучшения отношений украинских властей с Белым домом.

"Если бы (Зеленский) мог сделать своевременное заявление... которое очень хорошо б помогло. И я думаю, что это позволило бы мне... сделать возможным, поговорить с президентом (Трампом), чтобы увидеть, что я могу сделать, чтобы убедиться, что любые недоразумения остаются позади... И, возможно, или даже я уверен, что это могло бы быть хорошо для гораздо лучших отношений, если бы мы действительно нашли общий язык", - утверждал Джулиани.

Подчеркивается, что непонятно, стал ли разговор Джулиани и Ермака частью расследования американских властей против Трампа, однако беседа показывает, в каком ключе Джулиани проводил переговоры с Украиной.

Первый импичмент Дональду Трампу

  • 18 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США объявила импичмент 45-му президенту Америки Дональду Трампу. Расследование против главы государства было начато после появления информации, согласно которой Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского. Трампа обвинили в попытке уговорить Киев расследовать причастность сына лидера Демократической партии Хантера Байдена к коррупционным схемам по делу компании Burisma в обмен на предоставление Украине финансовой и военной помощи.
  • Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского, в котором речь шла о том, что хозяин Белого дома просил украинского гаранта "разобраться" в деле сына Байдена и компании Burisma.
  • По итогам нижняя палата Конгресса США объявила Трампу импичмент по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Однако импичмент Трампу завершился провалом – Сенат не поддержал процесс и оправдал американского главу государства.
  • 30 января The Washington post опубликовало материал, в котором говорилось, что адвокат Рудольф Джулиани, представляющий интересы Трампа, в июле 2019 года поговорил по телефону с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Журналисты утверждали, что Джулиани, дескать, угрожающим и настойчивым тоном требовал от украинских властей начать расследование против Хантера Байдена по делу, связанному с компанией Burisma. Впрочем, переговоры не привели к успеху.

новости США Рудольф Джулиани новости Украины Андрей Ермак
Сейчас вы просматриваете новость «СМИ обнародовали разговор адвоката Трампа с Ермаком по делу Байдена». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Чистый четверг 2021: в чем особенность праздника и что важно помнитьЧистый четверг 2021: в чем особенность праздника и что важно помнить Пасхальный кулич, который всегда получается: простой рецепт с фотоПасхальный кулич, который всегда получается: простой рецепт с фото День пограничника 2021 – поздравления, картинкиДень пограничника 2021 – поздравления, картинки Почему Коболев получил коленом под задПочему Коболев получил коленом под зад Страстная суббота 2021: запреты дня, что нужно успеть сделать до ПасхиСтрастная суббота 2021: запреты дня, что нужно успеть сделать до Пасхи

Последние новости

23:45
Визит Блинкена в Украину: Госдеп анонсировал вопрос поставок оружия Киеву
23:11
Сильная магнитная буря на Пасху 2021 ударит по сосудам: что делать Видео
23:02
СМИ обнародовали разговор адвоката Трампа с Ермаком по делу Байдена
22:50
Благодатный огонь в Украине: когда и где прихожане увидят святыню Видео
22:30
Почему нельзя вытирать лицо полотенцем Видео
Реклама
22:12
В Bellingcat заявили о причастности РФ к взрывам военных складов в Украине Видео
22:08
Кравчук обвинил Россию в хитром подвохе на переговорах по Донбассу Видео
21:41
Гороскоп на май для Стрельца: чего ждать и на что обратить внимание
21:33
В Украине подорожали игры для PlayStation 4
21:20
Кофе или чай: что здоровее для организма Видео
21:01
Подробный лунный календарь на май 2021: грабеж и примирение
20:56
В РФ назвали число получивших двуглавый паспорт украицев Видео
20:54
У Лаврова бьются над тем, чтобы помешать Украине вернуть Крым – Кулеба Видео
20:22
"Шуфрич - внук Жукова?": Дробович потроллил хеппенинг "маргиналов" из ОПЗЖ Видео
20:08
В Кыргызстане рассказали, что происходит на границе с Таджикистаном Видео
19:50
Умер продюсер, который первым серьезно продвинул Аллу Пугачеву
19:39
Зеленский призвал на Пасху сидеть дома и обратился к украинцам Видео
19:16
Кулеба предупредил об опасности из-за маневров России в Азовском море Видео
18:59
Десятки погибших и раненых: в ВСУ назвали потери врага на Донбассе за апрель Видео
18:32
Генерал ВСУ спрогнозировал сроки атаки РФ и назвал самые опасные направления Видео
Реклама
18:26
Стало известно о планах Укрзализныци повысить цены на билеты Видео
17:40
Беспредел в "ДНР": как боевики будут отжимать квартиры переселенцев Видео
17:27
В МИД Украины объявили о планах Зеленского на переговоры с Путиным Видео
16:50
Стало известно об отведении войск Таджикистана от границ Киргизии
16:49
Зашквар Кивы с диссертацией: всплыли новые скандальные детали Видео
16:45
Благодатный огонь привезут в Украину: в ПЦУ раскрыли детали Фото Видео
16:41
Кулеба указал Западу на ошибку по Донбассу и заявил об угрозах Кремля
16:13
Гибель девушки в ДТП в Киеве: водитель-"мажор" арестован Видео
16:06
Годовой тариф на газ в Украине: кто заплатит больше всех Видео
15:41
"Звездные войны": в США предупредили о противоспутниковом оружии КНР и РФ Видео
15:39
Иммунолог предрек ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине Видео
15:34
Пономарев представил уникальную Пасхальную песню: ее исполнили на 12 языках Видео
15:20
Пасха 2021: светлые поздравления, шикарные картинки и анимация
14:51
Кулеба заявил о планах Украины по участию США в вопросах Донбасса Видео
14:38
Украина получит миллионы доз вакцины от коронавируса Pfizer Видео
14:32
Боб "Клеопатра" и с перьями: модные варианты популярной стрижки 2021 Фото Видео
14:24
Геращенко раскрыл детали о виновнике ДТП, в котором погибла девушка Видео
13:57
Благодатный огонь сошел: как его раздавали Фото Видео
13:50
Красная зона карантина в Украине сократилась до семи регионов Видео
13:42
Конфликт Киргизии и Таджикистана: президенты достигли важной договоренности Видео
Реклама
13:38
Кулеба назвал возможное место встречи Зеленского с Путиным Видео
13:13
Эксперт объяснил, как назначение Нуланд отразится на переговорном процессе по Донбассу Видео
13:00
Схождение Благодатного огня 2021: онлайн-трансляция и как происходит Видео
12:22
Много солнца и весенние грозы: синоптик уточнила прогноз погоды на май Видео
12:14
В жуткой автокатастрофе в центре Киева погибла 18-летняя девушка
11:24
Киргизстан заявил об обстреле жилых домов со стороны Таджикистана Видео
11:21
При росте 165 см весила 28 кг: в Одессе от анорексии умерла 12-летняя школьница Видео
10:48
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 мая: новый пост и запретное дело Видео
10:45
Украина закрывает въезд для граждан, прибывших из Индии Видео
10:44
Творожная пасха: как приготовить царский и быстрый кулич Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять