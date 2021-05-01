СМИ обнародовали разговор адвоката Трампа с Ермаком по делу Байдена

Рудольф Джулиани говорил по телефону с Андреем Ермаком за 3 дня до звонка Трампа Зеленскому - журналисты / Reuters

В распоряжении журналистов американской медиакомпании BuzzFeed оказалась стенограмма разговора на тот момент советника президента Украины Андрея Ермака и адвоката Трампа Руди Джулиани. В беседе речь идет о расследовании уголовного дела в отношении сына нынешнего президента США Джо Байдена, связанного с компанией Burisma.

Как сообщает BuzzFeed, источники в Украине подтверждают подлинность разговора Ермака и Джулиани. Расшифровку переговоров предоставил бывший советник украинского главы государства Игорь Новиков. Журналисты указывают, что беседа состоялась за 3 дня до звонка Трампа Зеленскому, который в итоге привел к первому импичменту 45-го президента США.

"Печально известный звонок, в котором Трамп попросил Зеленского оказать ему "одолжение" и расследовать дело Хантера Байдена, произошел 25 июля 2019 года и в конечном итоге привел к первому импичменту экс-президента. Но кампания давления на украинцев началась всего за три дня до этого, когда Джулиани позвонил высокопоставленному помощнику Зеленского и попросил его сказать украинскому лидеру, чтобы тот просто оставил расследование", - отмечается в материале.

Сообщается, что в ходе разговора Джулиани выразил надежду, что новый генпрокурор проведет расследование по делу Хантера Байдена и сумеет получить доказательства его вины.

"Мне не интересно, чтобы кто-то не говорил правду или преувеличивал. Все, что нам нужно от президента (Зеленского), Это слова: "Я поставлю честного прокурора, он будет расследовать (дело Байдена) и откопает доказательства, существующие в настоящее время"... А потом дело с Байденом нужно закончить...", - отметил адвокат Дональда Трампа.Читайте такжеСкандальная просьба адвоката Трампа: Time узнал от бывшего помощника Зеленского детали звонка Джулиани

Во время всей беседы Джулиани пытался уговорить Ермака, чтобы Зеленский сделал нужное для администрации Трампа заявление. Взамен он обещал приложить усилия с целью улучшения отношений украинских властей с Белым домом.

"Если бы (Зеленский) мог сделать своевременное заявление... которое очень хорошо б помогло. И я думаю, что это позволило бы мне... сделать возможным, поговорить с президентом (Трампом), чтобы увидеть, что я могу сделать, чтобы убедиться, что любые недоразумения остаются позади... И, возможно, или даже я уверен, что это могло бы быть хорошо для гораздо лучших отношений, если бы мы действительно нашли общий язык", - утверждал Джулиани.

Подчеркивается, что непонятно, стал ли разговор Джулиани и Ермака частью расследования американских властей против Трампа, однако беседа показывает, в каком ключе Джулиани проводил переговоры с Украиной.

Первый импичмент Дональду Трампу