Социолог предупредил, когда Путин пойдет на аншлюс Беларуси

Владимир Путин с помощью Александра Лукашенко воплотит в жизнь план по аншлюсу Беларуси, полагает эксперт / Reuters

Социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что обещанные властями Российской Федерации Беларуси 1,5 млрд долларов будут влиты в окончательное подавление протестов в белорусском государстве.

Потом президент РФ Владимир Путин с помощью главы Беларуси Александра Лукашенко воплотит в жизнь свой план по аншлюсу (аншлюс – присоединение) белорусского государства, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что диктатура главы Беларуси поддерживается с помощью аппарата поддержания жизни, который закачивает в него ресурсы России.

По словам Эйдмана, Лукашенко понимает, что может исчезнуть как диктатор, если Путин отключит его от "аппарата жизнеобеспечения".

"…1,5 миллиарда долларов (а, скорее всего, даже больше) будут влиты в окончательное подавление волнений в Беларуси. После этого Путин с помощью ослабленного и целиком зависящего от него Лукашенко реализует свой план по аншлюсу Беларуси…", – полагает собеседник.Читайте такжеТихановская оценила угрозу оккупации Россией части Беларуси