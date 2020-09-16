УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Социолог предупредил, когда Путин пойдет на аншлюс Беларуси

16 сентября 2020, 10:00

Судьба диктатора Лукашенко зависит от президента РФ, поделился публицист.

Путин с помощью Лукашенко воплотит в жизнь план по аншлюсу Беларуси, полагает эксперт – Лукашенко Путин
Владимир Путин с помощью Александра Лукашенко воплотит в жизнь план по аншлюсу Беларуси, полагает эксперт / Reuters

Социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что обещанные властями Российской Федерации Беларуси 1,5 млрд долларов будут влиты в окончательное подавление протестов в белорусском государстве.

Потом президент РФ Владимир Путин с помощью главы Беларуси Александра Лукашенко воплотит в жизнь свой план по аншлюсу (аншлюс – присоединение) белорусского государства, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что диктатура главы Беларуси поддерживается с помощью аппарата поддержания жизни, который закачивает в него ресурсы России.

По словам Эйдмана, Лукашенко понимает, что может исчезнуть как диктатор, если Путин отключит его от "аппарата жизнеобеспечения".

"…1,5 миллиарда долларов (а, скорее всего, даже больше) будут влиты в окончательное подавление волнений в Беларуси. После этого Путин с помощью ослабленного и целиком зависящего от него Лукашенко реализует свой план по аншлюсу Беларуси…", – полагает собеседник.Читайте такжеТихановская оценила угрозу оккупации Россией части Беларуси

  • Напомним, Беларусь после президентских выборов, которые прошли 9 августа, охватили массовые акции протеста.
  • Люди не верят, что в избирательной гонке Александр Лукашенко победил с огромным отрывом. Белорусская оппозиция обвинила власти страны в массовых фальсификациях.
  • Оппозиция и ее сторонники требуют перемен, а Лукашенко говорит, что не отдаст власть.
  • В Сочи Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Российский президент сказал, что власти РФ предоставят Беларуси кредит в размере 1,5 млрд долларов.
  • Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что российские деньги пойдут на агрессию белорусских властей против собственного народа.

Игорь Эйдман Владимир Путин Александр Лукашенко
Сейчас вы просматриваете новость «Социолог предупредил, когда Путин пойдет на аншлюс Беларуси». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:18
Гороскоп для всех на 16 сентября: назван главный счастливчик дня
10:16
Крис Эванс впервые отреагировал на фото члена в телефоне
10:09
В ВОЗ отметили, какая опасность грозит школам при пандемии Covid-19
10:00
Социолог предупредил, когда Путин пойдет на аншлюс Беларуси Видео
09:57
Сплошные подводные камни: что не так с госбюджетом-2021 мнение
09:39
Житель Минска рассказал о зверствах омоновцев в СИЗО на Окрестина Видео
09:01
Коронавирус в Украине "убил" рекордное количество людей
08:58
Россия в ответ на обвинения в отравлении Навального засыпала ЕС вопросами Видео
08:54
Тихановская оценила угрозу оккупации Россией части Беларуси Видео
08:32
Что привез Лукашенко со встречи с Путиным мнение
08:21
Тихановская дала Лукашенко громкое обещание Видео
08:15
За поездки в Москву на 9 мая и оправдание РФ - штраф или срок: что предлагают депутаты
08:00
Трамп назвал сроки появления вакцины от коронавируса в США Видео
07:44
Путин хочет заполучить не только левобережную Украину, но и Киев, и правобережье до Збруча – Андрей Илларионов
07:25
Тихановская сказала, на что Россия дала деньги Лукашенко Видео
07:13
Медная вода: выявлены здоровые преимущества нового тренда Видео
06:55
"Визуальный оргазм, лесбиянка": Maruv показала БДСМ-забавы в Красной комнате Фото
06:29
Путин рассчитывает, что Лукашенко "завещает" ему Беларусь мнение
06:04
Чудо, как хороши: настало время провокационных юбок в стиле 20-х - фото Фото
05:32
Поздравления с Днем HR-менеджера в прозе, стихах и картинках – яркие и смешные
05:03
Ученые обнаружили брешь в защите коронавируса от лечения
04:26
"Угроза для режима": эксперт рассказал, кто отравил Навального Видео
03:50
Самые модные женские стрижки для овального лица 2020 - фото Фото
03:01
Угроза обрушения гривны: эксперт рассказал, к чему готовиться Видео
02:15
Гороскоп для всех на новолуние: пополнение кошелька и успешный риск Видео
01:36
Телеведущая 1+1 без лифчика произвела фурор пикантными фото
01:03
Следующая пандемия будет разрушительнее Covid-19 – эксперты Видео
00:56
Делают рогоносцами: топ-3 причин, почему женщины ищут секс на стороне
00:20
"Лукашенко уйдет – но есть нюанс": что ждет Беларусь после бунта – эксперт Видео
15 сентября, вторник
23:58
ЕС делегирует Марину Порошенко депутатом в Киевсовет – СМИ
23:37
Тихановская упрекнула Путина за поддержку диктатора Видео
23:31
Лоукостер Wizz Air до весны отменил рейсы из Украины: список
23:05
В Ивано-Франковске на лавочке забыли гранатомет
22:59
В МИД Польши резко высказались о "выборах" в Крыму
22:38
Ученые назвали тип людей, который проживет меньше
22:30
Лукашенко сделал громкое заявление о "безопасном" паломничестве хасидов Видео
22:04
Новые Apple Watch и Ipad: компания Apple представила новинки года Видео
22:03
Коронавирус в Украине "ломанулся" вперед – за сутки почти три тысячи больных Видео
21:58
Динамо обыграло Аз Алкмаар и вышло в плей-офф Лиги Чемпионов Фото Видео
21:51
Как узнать, что у вас высокий сахар: симптом на ноге Видео
21:36
Путин вернется к Украине, как только покончит с Беларусью – экономист Видео
21:30
Оппозиция Беларуси надеется получить от ЕС кругленькую сумму
21:24
Коррупция в Слуге народа: помощника нардепа Юрченко взяли под стражу Видео
21:15
Сердечный приступ: 7 самых опасных вещей для сердца Видео
20:57
Пандемия коронавируса: власти Португалии пошли на отчаянный шаг
20:31
В оккупированном Симферополе из крана хлынули нечистоты
20:09
В Киеве Слуга народа опередила ЕС – опрос
20:01
Глава МИД Израиля экстренно обратился к Зеленскому из-за хасидов
19:30
В Болгарии обнародовали имена россиян, которые отравили бизнесмена Новичком
19:30
Презентация Apple: смотреть онлайн, что покажут и цена Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять