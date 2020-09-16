Социолог предупредил, когда Путин пойдет на аншлюс Беларуси

Судьба диктатора Лукашенко зависит от президента РФ, поделился публицист.
Социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что обещанные властями Российской Федерации Беларуси 1,5 млрд долларов будут влиты в окончательное подавление протестов в белорусском государстве.
Потом президент РФ Владимир Путин с помощью главы Беларуси Александра Лукашенко воплотит в жизнь свой план по аншлюсу (аншлюс – присоединение) белорусского государства, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник добавил, что диктатура главы Беларуси поддерживается с помощью аппарата поддержания жизни, который закачивает в него ресурсы России.
По словам Эйдмана, Лукашенко понимает, что может исчезнуть как диктатор, если Путин отключит его от "аппарата жизнеобеспечения".
"…1,5 миллиарда долларов (а, скорее всего, даже больше) будут влиты в окончательное подавление волнений в Беларуси. После этого Путин с помощью ослабленного и целиком зависящего от него Лукашенко реализует свой план по аншлюсу Беларуси…", – полагает собеседник.Читайте такжеТихановская оценила угрозу оккупации Россией части Беларуси
- Напомним, Беларусь после президентских выборов, которые прошли 9 августа, охватили массовые акции протеста.
- Люди не верят, что в избирательной гонке Александр Лукашенко победил с огромным отрывом. Белорусская оппозиция обвинила власти страны в массовых фальсификациях.
- Оппозиция и ее сторонники требуют перемен, а Лукашенко говорит, что не отдаст власть.
- В Сочи Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Российский президент сказал, что власти РФ предоставят Беларуси кредит в размере 1,5 млрд долларов.
- Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что российские деньги пойдут на агрессию белорусских властей против собственного народа.