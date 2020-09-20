УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Создатель Новичка раскрыл историю разработки отравившего Навального яда

20 сентября 2020, 20:14

Владимир Углев прокомментировал заявление Вила Мирзаянова.

Алексей Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Один из участников разработки группы отравляющих веществ Новичок Владимир Углев прокомментировал заявление Вила Мирзаянова, который принес извинения Алексею Навальному за свое участие в работах над ядом.

Об этом Углев рассказал в комментарии изданию РБК.

"Мирзаянов никогда в разработке веществ класса А-230, А-234, А-232 и А-242, которые теперь именуются Новичок, не принимал, так как он хроматографист, а не синтетик и не технолог, и уж тем более никогда не принимал участия в полевых испытаниях", — заявил Углев.

Он пояснил, что Мирзаянов в те годы был начальником отдела по противодействию иностранным техническим разведкам.

"Его задача заключалась лишь в контроле воздуха над ГосНИИОХТ в Москве, а разработка всех этих веществ, всего около 300 соединений было, велась первые годы в группе Кирпичева, а потом, когда Петр Петрович [Кирпичев] стал начальником отдела, в группе вашего покорного слуги, в Шиханах, в Вольском филиале ГосНИИОХТ", — рассказал он.

Углев отметил, что Мирзаянов, которого называют одним из создателей отравляющего вещества, публиковал формулы веществ из группы Новичок с ошибками.

Читайте такжеРазработчики убийственного Новичка сцепились из-за Навального

  • 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
  • Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже вывели из состояния комы.
Алексей Навальный отравление Навального новости России новичок
Сейчас вы просматриваете новость «Создатель Новичка раскрыл историю разработки отравившего Навального яда». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:14
Ответка "партизан": в Беларуси опубликовали новые данные об "упырях" из МВД
21:07
"Ад на земле": мэр Немирова поведал об ужасах китайского вируса
20:55
Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 3 выпуск - 20 сентября Видео
20:51
Гороскоп для всех на 21 сентября: кого ждет "взлет" к высотам Видео
20:42
Илларионов объяснил вмешательство Запада в дела Беларуси Видео
20:33
В Минфине подсчитали, сколько стоила борьба с коронавирусом
20:14
Создатель Новичка раскрыл историю разработки отравившего Навального яда Видео
20:03
Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 Видео
19:58
"Нам не страшно": сын Лукашенко откровенно высказался о протестах
19:48
От жара до сильных болей: врач объяснила, почему коронавирус мучает пациентов по-разному Видео
19:32
Антибиотики под запретом: в Украине запустят электронные рецепты
19:00
Столкновения на акциях протеста в Беларуси: стало известно число задержанных Видео
18:58
Мощный пожар на базе отдыха под Одессой: обнаружено обгоревшее тело
18:54
В России рассказали, как Лукашенко отдаст Москве огромный долг Видео
18:10
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
18:07
Лукашенко напуган: активист назвал главный страх президента Беларуси Видео
17:34
Жесткий ультиматум от России по Донбассу: Кравчук назвал причину Видео
17:24
Стрельба и драки с ОМОНом: что происходит на акциях протеста в Беларуси Видео
17:03
Как приготовить огурцы на зиму: старинный и полезный рецепт от известного кулинара Видео
16:52
"Бл*дь, это пи*дец": Пальчевский влип в скандал с предвыборным видео Видео
16:34
Жена кума Путина похвасталась обнаженными ножками
16:31
Десятки тысяч белорусов идут к дворцу Лукашенко Видео
16:23
Зеленский рассказал, кто должен управлять Киевом Видео
15:54
Узбекского топ-чиновника "убил" Covid-19
15:50
Берлин резко ответил на хитрое предложение Москвы по Навальному Видео
15:45
Марш справедливости в Минске: силовики начали паковать активистов на улицах Видео
15:23
Бунт против Лукашенко: Тихановская дала неожиданный совет протестующим Видео
15:20
Жена Кулебы ведет партию Слуга народа в Киевсовет Видео
15:11
Разгромлен фейк о заражении Кернеса коронавирусом Видео
15:00
Украину накроет резкое похолодание: синоптик рассказала, когда ждать потепления Видео
14:53
Песков рассказал о гарантии России не вмешиваться в дела Беларуси Видео
14:50
Азербайджан допускает большую войну с Арменией Видео
14:23
Разработчики убийственного Новичка сцепились из-за Навального Видео
13:57
Арестованная Колесникова обратилась к белорусам перед новыми акциями против Лукашенко Видео
13:48
У Лукашенко увольняют 30 "непокорных" дипломатов Видео
13:44
К дворцу Лукашенко отправили БТРы: ОМОН готовится к акции оппозиции в Минске Видео
13:38
В двух областях Украины коронавирус отступил Видео
13:23
Стало известно, где учатся внучки Лукашенко Видео
12:44
Тихановская "прогнулась" перед Путиным Видео
12:42
Тихановская сделала заявление о помиловании Лукашенко Видео
12:30
В моду на осень пришел поразительный коричневый маникюр - фото Фото
11:59
Тихановская заявила, что не имеет ничего против России Видео
11:56
Преемник Меркель подверг критике Путина и призвал "ударить" по Северному потоку-2 Видео
11:45
Оппозиционер раскрыла позицию большинства белорусов относительно России Видео
11:28
Коронавирус не покидает Киев: сотни новых больных, есть жертвы Видео
11:21
В Минске силовики задержали более 400 участников женского марша Видео
10:47
Коронавирус в Украине "вошел в азарт" – за сутки почти три тысячи больных Видео
10:40
Эпидемиолог объяснил, как в Украине избежать коллапса из-за коронавируса Видео
10:22
Путин своими руками сделал Навального следующим президентом России мнение
10:16
Зеленский сделал жесткое обращение к "слугам народа" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять