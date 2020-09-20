Создатель Новичка раскрыл историю разработки отравившего Навального яда

Алексей Навальный / Reuters

Один из участников разработки группы отравляющих веществ Новичок Владимир Углев прокомментировал заявление Вила Мирзаянова, который принес извинения Алексею Навальному за свое участие в работах над ядом.

Об этом Углев рассказал в комментарии изданию РБК.

"Мирзаянов никогда в разработке веществ класса А-230, А-234, А-232 и А-242, которые теперь именуются Новичок, не принимал, так как он хроматографист, а не синтетик и не технолог, и уж тем более никогда не принимал участия в полевых испытаниях", — заявил Углев.

Он пояснил, что Мирзаянов в те годы был начальником отдела по противодействию иностранным техническим разведкам.

"Его задача заключалась лишь в контроле воздуха над ГосНИИОХТ в Москве, а разработка всех этих веществ, всего около 300 соединений было, велась первые годы в группе Кирпичева, а потом, когда Петр Петрович [Кирпичев] стал начальником отдела, в группе вашего покорного слуги, в Шиханах, в Вольском филиале ГосНИИОХТ", — рассказал он.

Углев отметил, что Мирзаянов, которого называют одним из создателей отравляющего вещества, публиковал формулы веществ из группы Новичок с ошибками.

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