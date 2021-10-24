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Сравнимо с падением Эскобара: в Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона в мире

24 октября 2021, 17:00

В задержании главы "Клана залива" Дайро Усуги принимало участие более 500 силовиков. В ходе задержания один из правоохранителей погиб.

Дайро Усуга
Задержанный Дайро Усугу по прозвищу Отоньель / El Tiempo

Самого разыскиваемого наркоторговца Колумбии и лидера крупнейшей преступной группировки в стране задержали. О его поимке в видеообращении объявил лично президент Колумбии Иван Дуке, сравнив ее с падением пресловутого Пабло Эскобара в 1990-х годах.

Дайро Антонио Усуга, более известный как Отониэль, был схвачен 23 октября. Ловили его в совместной операции армия, воздушные силы и полиция. В ходе спецоперации по информации Reutres, погиб один правоохранитель.

Усуга считался самым разыскиваемым наркобароном не только Колумбии, но и мира. Местные власти обещали вознаграждение в размере $800 тысяч за информацию о его местонахождении, США назначили награду в размере $5 миллионов. Задержанному наркобарону грозит экстрадиция в США.

Как поймали наркобарона

Отониэля схватили в его сельском укрытии в провинции Антиокия на северо-западе Колумбии. В операции участвовали 500 бойцов при поддержке 22 вертолетов.

Отониэль использовал сеть деревенских безопасных домов для передвижения и бегства от власти. Он не пользовался телефоном и полагался на курьеров для общения.

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Начальник полиции Хорхе Варгас заявил, что его перемещения отслеживали более 50 экспертов по разведке сигналов с помощью спутниковых снимков. К поискам были привлечены агентства США и Великобритании.

Отониэль стал главой клана Персидского залива, ранее известной как клан Усуга. Он заменил на посту своего родного брата. Его убила полиция во время налета на новогоднюю вечеринку почти 10 лет назад.

Картель "Клан залива" считается самой могущественной преступной группировкой Колумбии. Он занимается контрабандой наркотиков и людей, незаконной добычей золота и вымогательством. "Клан залива" контролирует многие маршруты поставок наркотиков.

Что известно про Пабло Эскобара

  • Это колумбийский наркобарон и террорист, был заместителем конгрессмена парламента Колумбии. Вошел в историю как один из самых дерзких преступников XX века во всем мире, заработав огромные деньги на наркобизнесе.
  • В 1993 году полиция ликвидировала Эскобара, устроив засаду.
  • Сериал "Нарко" выходит на Netflix с августа 2015 года. В нем подробно повествуется о становлении Пабло Эскобара в качестве главы медельинского кокаинового картеля, а также борьбе УБН (Управление по борьбе с наркотиками) против колумбийских наркокартелей.
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наркотики Колумбия наркобарон
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