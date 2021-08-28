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США даст Украине 60 млн долларов: на какие цели пойдут деньги

28 августа 2021, 07:52
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В меморандуме, который 27 августа уже подписал президент США Джо Байден, говорится, что официальный Вашингтон выделяет 60 млн долларов Украине

Белый дом
США даст Украине 60 млн долларов: на какие цели пойдут деньги / Reuters

Американский президент Джо Байден распорядился выделить помощь Украине в размере 60 миллионов долларов США. Как сообщают в пресс-службе Белого дома деньги будут выделены за счет средств Пентагона (Министерства обороны).

В меморандуме, который 27 августа уже подписал президент США, говорится, что официальный Вашингтон выделяет 60 млн долларов Украине на нужды обороны.

"Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки властью, я делегирую государственному секретарю полномочия направить выделение средств на сумму до 60 миллионов долларов США на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", ‒ говорится в меморандуме.

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Напомним, ранее, 21 июля, в Белом доме официально заявили, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен с визитом в Вашингтон на 30 августа. Ожидается, что в ходе переговоров с хозяином Белого дома Джо Байденом он должен обсудить вопрос газопровода Северный поток-2 и проблему урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.

Президент Зеленский утверждал, что на встрече с Байденом в Вашингтоне он намерен попросить главу американского государства принять участие в переговорах по Донбассу. Идею можно реализовать на базе нормандского формата в том случае, если инициативу поддержат Германия, Франция и Россия.

Позднее бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что американцам сейчас пора проявить "незаурядную решимость в защите демократии и безопасности" в отношении разобщенной Украины.

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