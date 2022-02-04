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США готовы ввести санкции против окружения Путина - Белый дом

4 февраля 2022, 23:26

Псаки подчеркнула, что Белый дом находится в тесном контакте с сенаторами.

Джен Псаки
США готовы ввести санкции против Путина / Reuters

США готовы ввести персональные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. Сейчас идет работа в Сенате, заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки подчеркнула, что Белый дом находится в тесном контакте с сенаторами.

"Лица, которых мы идентифицировали, входят в ближайшее окружение Кремля или находятся рядом с ним и играют роль в принятии правительственных решений. Мы разработали конкретные санкционные пакеты как для российских элит, так и для членов их семей", - заявила она.

Введение санкций не является для администрации чем-то "принципиальным".

"Мы уже подготовили разрушительный пакет санкций - экономических санкций, которые окажут огромное влияние на российскую экономику. Это не требует действий Конгресса, но мы, конечно, тесно с ними сотрудничаем", - сказала Псаки.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости срочно ввести санкции против России. По его словам, после вторжения РФ в Украину они не будут иметь никакого смысла.

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