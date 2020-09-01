УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

США готовят санкции против 7 чиновников режима Лукашенко – СМИ

1 сентября 2020, 20:10

Над санкциями работает администрация президента США Дональда Трампа.

Флаг, США
США намерены привлечь чиновников Беларуси к ответственности / Reuters

У американского президента Дональда Трампа изучают возможность введения санкций против 7 чиновников режима Лукашенко из-за подтасовок выборов в Беларуси и применения насилия к протестующим.

Об этом сообщает немецкое информагентство Reuters

"У нас есть список из семи человек, мы работаем с Министерством финансов над пакетом доказательств, чтобы ввести санкции", - отмечает ресурс со ссылкой на инсайдерский источник в Госдепе США.

Подчеркивается, что цель санкций – не просто указать на причастность чиновников к нарушениям закона в собственной стране, а продемонстрировать, что фальсификации избирательного процесса и нарушение прав людей на участие в мирных собраниях, в обязательном порядке приведут к ответственности.Читайте такжеЛукашенко обвинил США в подготовке "заварушки" в Беларуси

Ранее в Литве заявили, что правительство страны намерено расширить национальный санкционный список, в который уже вошли 118 белорусских государственных деятеля, напрямую причастных к режиму Александра Лукашенко.

Тем временем сам Лукашенко подверг жесткой критике страны Балтии за санкций в отношении Минска и заявил, что они "вякнули из-под забора", якобы выполняя поручение Брюсселя, который не рискнул пойти на конфликт с Беларусью.

новости США санкции новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «США готовят санкции против 7 чиновников режима Лукашенко – СМИ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:48
У Офиса президента нашли гранату: полиция перекрыла улицу Банковая
20:46
Соратник Тимошенко подхватил коронавирус - СМИ Видео
20:31
В ФРГ рассказали, как обсуждают с США санкции против Северного потока-2 Видео
20:31
Эксперт проекта "Майже колишні" Ирина Кириченко рассказала о самых популярных причинах разводов
20:14
В Кабмине поведали, как переселенцам проголосовать на местных выборах
20:10
США готовят санкции против 7 чиновников режима Лукашенко – СМИ Видео
19:51
Коболев пояснил резкий скачок цен на газ
19:28
В Украине готовы ввести жесткий карантин: названо главное условие Минздрава Видео
19:20
Нардепа Гео Лероса исключили из Слуги народа
18:57
Протесты в Беларуси: ООН ошарашила данными о пытках Видео
18:54
Продление карантина в Украине: Шмыгаль сделал заявление о новой волне COVID-19 Видео
18:31
Лукашенко объяснил, почему "айфоны" и телефоны – это зло Видео
18:30
Ляшко назвал условия госпитализации пациента с подозрением на Covid-19
18:18
Выбор Москвы: СМИ рассказали, как Кравчук и Фокин попали в ТКГ по Донбассу Видео
17:54
Трава с противораковыми свойствами: ученые поделились ценной информацией Видео
17:52
Родители погибшего в ДТП с Ефремовым вернули актеру деньги-компенсации
17:35
В Минздраве рассказали, когда школьников ждут короткие каникулы Видео
17:33
Как заставить его купить подарок: 8 способов Видео
17:15
Доверяют судам и смотрят Шария: Супрун распекла украинок, едящих плаценту Видео
17:13
"Увальни в балаклавах" нагло хватают студентов на улицах Минска Видео
17:00
"Лукашенко будет бороться до последнего": астролог объяснил, почему Беларуси "заказан" путь Украины
16:48
Разумков объяснил, чем могут обернуться для Украины выборы в ОРДЛО Видео
16:25
Водонаева надела туго обтягивающий прелести купальник
16:24
Комаровский развеял миф об ибупрофене и COVID-19 Видео
16:14
Как ускорить метаболизм и сжигать жир: еда и лайфхаки Видео
15:38
Путин рассказал, почему Россия – не "страна-бензоколонка" Видео
15:37
Платить алименты по-новому: что изменила в законе Рада
15:24
Тихановская детализировала свою позицию по аннексированному Крыму Видео
15:17
Ученые рассказали, есть ли связь между прививками и аутизмом Видео
15:00
Накрыло на крыле: женщина вылезла из лайнера гулять над землей Видео
14:52
В Одессе охрана Кивалова разогнала акцию протеста у церковно-приходской школы - СМИ
14:45
"Вякнули из-под забора – получат в зубы": Лукашенко оскорбил страны Балтии и высказался по ЕС Видео
14:30
Лукашенко опять назвал россиян братьями Видео
14:28
Во все тяжкие: во львовском вузе варили тяжелый наркотик Видео
13:51
Будет ли новая вспышка COVID-19 в Украине: Ляшко рассказал, как избежать опасности Видео
13:46
"Грозит кидалово": астролог сказал, кому из знаков Зодиака нельзя вкладывать деньги Видео
13:45
Немедленно открыть границы: Еврокомиссия обратилась к властям Венгрии Видео
13:05
Эпидемия COVID-19 в Украине: в Минздраве назвали проблемные регионы Видео
12:59
Путин назвал коллаборационистами всех, кто смотрит на историю не так, как он Видео
12:40
"Произошедшее в Украине – цветочки": Лукашенко заговорил о резне в Беларуси Видео
12:30
Массовые санкции против режима Лукашенко: в Литве анонсировали еще один удар Видео
12:10
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 сентября: любовный шанс, пожары и ограбления Видео
12:06
В Минске ОМОН начал дерзкий разгон студентов Видео
11:55
Аномально теплая осень и зима без снега: синоптики обновили прогноз погоды Видео
11:54
"Пять лет в вегетативном состоянии": умер экс-солист группы Фристайл
11:34
"Перешли все грани приличия": Лавров жестко раскритиковал антилукашенковские санкции Видео
11:15
Владислав Крапивин умер: главные факты из биографии писателя досье
11:05
Коронавирус в Киеве притормозил: число новых больных за сутки снизилось Видео
11:05
В Кабмине рассказали о праве родителей выбирать форму обучения для детей Видео
10:47
Когда откроют границу для иностранцев: в Кабмине назвали условие Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять