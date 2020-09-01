США готовят санкции против 7 чиновников режима Лукашенко – СМИ

США намерены привлечь чиновников Беларуси к ответственности / Reuters

У американского президента Дональда Трампа изучают возможность введения санкций против 7 чиновников режима Лукашенко из-за подтасовок выборов в Беларуси и применения насилия к протестующим.

Об этом сообщает немецкое информагентство Reuters

"У нас есть список из семи человек, мы работаем с Министерством финансов над пакетом доказательств, чтобы ввести санкции", - отмечает ресурс со ссылкой на инсайдерский источник в Госдепе США.

Подчеркивается, что цель санкций – не просто указать на причастность чиновников к нарушениям закона в собственной стране, а продемонстрировать, что фальсификации избирательного процесса и нарушение прав людей на участие в мирных собраниях, в обязательном порядке приведут к ответственности.Читайте такжеЛукашенко обвинил США в подготовке "заварушки" в Беларуси

Ранее в Литве заявили, что правительство страны намерено расширить национальный санкционный список, в который уже вошли 118 белорусских государственных деятеля, напрямую причастных к режиму Александра Лукашенко.

Тем временем сам Лукашенко подверг жесткой критике страны Балтии за санкций в отношении Минска и заявил, что они "вякнули из-под забора", якобы выполняя поручение Брюсселя, который не рискнул пойти на конфликт с Беларусью.