США не будут давить на Украину относительно членства в НАТО - Белый дом

США не будут оказывать давление на Украину и другие страны. В частности, это касается вступления или невступления в те или иные альянсы, заявила Джен Псаки.
Вашингтон не планирует склонять Украину к членству в НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки во вторник, 15 февраля.
Она подчеркнула, что государства "имеют право на суверенитет и территориальную целостность, и это их выбор", сообщается на сайте Белого дома.
"Наша позиция состоит в том, что мы не собираемся давить на Украину или какую-либо другую страну, чтобы она вступала или не вступала в Альянс. Этот вопрос со стороны США не поднимался", – сказала Псаки.
Как сообщал Главред, на днях посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире ВВС Radio 5 допустил отказ от членства Украины в НАТО, чтобы не было войны с РФ.
Позже в МИД Украины заявили, что слова посла "были вырваны из контекста", а сам дипломат отметил, что его заявление было результатом недоразумения. Пристайко подчеркнул, что Украина не будет пересматривать план по вступлению в Североатлантический альянс.
Ранее Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что двери НАТО для будущего членства Украины остаются открытыми, несмотря на угрозу возможного нападения России.
Курс Украины на членство в НАТО и ЕС
7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), инициированный президентом.
За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.
19 февраля этот закон торжественно подписал в парламенте пятый президент Украины Петр Порошенко.
21 февраля 2019 года изменения в Конституцию вступили в силу.
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