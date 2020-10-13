США предложили России сделку по ядерному оружию: у Трампа назвали условие

В Вашингтоне считают, что Москва должна проявить политическую волю для реализации такой инициативы.
США могут продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, - ред.) в том случае, если Москва наравне с Вашингтоном даст согласие на временную заморозку ядерных арсеналов.
Об этом заявил специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли в ходе дискуссии на The Heritage Foundation.
По его словам, Штаты готовы пойти на такой шаг при условии зеркального ответа России.
"Мы сообщили России, что, по сути, хотим продлить новый ДСНВ на некоторое время, но при условии, что они в свою очередь согласятся на ограничение или замораживание своих ядерных арсеналов, мы готовы сделать то же самое", - сказал американский чиновник.
Акцентируя внимание на решительности США в данном вопросе, он добавил, что Москве следует последовать примеру Вашингтону.Читайте такжеРоссия пригрозила США свернуть инспекции по Договору СНВ
"Мы готовы заключить (это соглашение), мы можем заключить это соглашение в действительности (хоть) завтра, но Москве также придется проявить политическую волю и поступить аналогичным образом", - подчеркнул Биллингсли
Сделка США и России
- В воскресенье, 11 октября, в западной прессе появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп незадолго до президентских выборов планирует подписать с Россией договор СНВ-3. Предполагается, что стороны достигли принципиальной договоренности по данному вопросу.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что данная тема действительно является приоритетной для Москвы. Однако сейчас пока рано говорить о достижении компромисса с Вашингтоном.
- Президент РФ Владимир Путин 25 сентября выступил с заявлением, в рамках которого призвал США подписать соглашение с Россией о невмешательстве во внутриполитические процессы двух стран и запрете на использование методов информационной войны.