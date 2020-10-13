США предложили России сделку по ядерному оружию: у Трампа назвали условие

В США предложили России временную заморозку Москвой и Вашингтоном ядерных арсеналов/ Reuters

США могут продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, - ред.) в том случае, если Москва наравне с Вашингтоном даст согласие на временную заморозку ядерных арсеналов.

Об этом заявил специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли в ходе дискуссии на The Heritage Foundation.

По его словам, Штаты готовы пойти на такой шаг при условии зеркального ответа России.

"Мы сообщили России, что, по сути, хотим продлить новый ДСНВ на некоторое время, но при условии, что они в свою очередь согласятся на ограничение или замораживание своих ядерных арсеналов, мы готовы сделать то же самое", - сказал американский чиновник.

Акцентируя внимание на решительности США в данном вопросе, он добавил, что Москве следует последовать примеру Вашингтону.Читайте такжеРоссия пригрозила США свернуть инспекции по Договору СНВ

"Мы готовы заключить (это соглашение), мы можем заключить это соглашение в действительности (хоть) завтра, но Москве также придется проявить политическую волю и поступить аналогичным образом", - подчеркнул Биллингсли

Сделка США и России