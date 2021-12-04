Стал задыхаться и потерял сознание: в Польше украинец умер после задержания копами

В Польше украинец умер после задержания копами / Policja Lubelska

В Польше после задержания полицией умер 38-летний гражданин Украины. Власти проводят проверку и предлагают дождаться результатов вскрытия.

Трагедия произошла в городе Скерневице. По данным издания Wiadomosci, украинец умер после задержания полицией.

Что известно о задержании и смерти украинца в Польше

По предварительным данным, накануне задержания украинец бродил по улице с палкой и вел себя агрессивно. В правоохранительных органах заверяют, что не применяли физическую силу при аресте.

Как рассказали в полиции, задержанный напал на женщину, стоявшую на автобусной остановке. Также он угрожал другим людям. Пресс-секретарь Губернского управления полиции Иоанна Коцка рассказала, что до приезда полиции гражданина Украины скрутили прохожие и передали полиции.

Подчеркивается, что по дороге мужчина стал трудно дышать и потерял сознание. Прибывшие на место медики пытались его реанимировать, но в итоге констатировали смерть.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в июле нынешнего года в Польше во время задержания полицейскими умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полицейские говорили, что украинец вел себя агрессивно, но появились подробности, свидетельствующие об обратном. Одна из версий смерти украинца - превышение полномочий сотрудниками полиции.

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