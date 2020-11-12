Стали известны детали указа Путина по вводу миротворцев в Нагорный Карабах

Согласно указу Путина, российские миротворцы будут размещены в Нагорном Карабахе на ближайшие 5 лет / Reuters

Россия отправляет в Нагорный Карабах 1960 российских военнослужащих и военную технику в рамках миссии по установлению мира на территории бывшего армянского анклава. Миротворцев разместят на линии разграничения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе, подписанном 9 ноября, сообщается на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно опубликованному документу, РФ направляет в Нагорный Карабах 1960 российских миротворцев со стрелковым оружием, бронетранспортерами, автотранспортной и специальной военной техникой.

Отмечено, что российские миротворцы размещаются в Карабахе на 5 лет с условием автоматического продления пребывания миротворческой миссии на аналогичные по сроку периоды. Миротворческая миссия РФ может быть выведена из Нагорного Карабаха в том случае, если за 6 месяцев до истечения 5-летнего срока Баку или Ереван уведомят об этом Москву.

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В документе подчеркивается, что миротворцы будут расположены на линии разграничения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Федеральная служба безопасности России проконтролирует обеспечение Арменией транспортного коридора между западными районами республики Азербайджан и Нахичеванью.



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Конфликт в Нагорном Карабахе