Стали известны детали указа Путина по вводу миротворцев в Нагорный Карабах

Армения или Азербайджан имеют право заявить о выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха.
Россия отправляет в Нагорный Карабах 1960 российских военнослужащих и военную технику в рамках миссии по установлению мира на территории бывшего армянского анклава. Миротворцев разместят на линии разграничения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора.
Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе, подписанном 9 ноября, сообщается на Официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно опубликованному документу, РФ направляет в Нагорный Карабах 1960 российских миротворцев со стрелковым оружием, бронетранспортерами, автотранспортной и специальной военной техникой.
Отмечено, что российские миротворцы размещаются в Карабахе на 5 лет с условием автоматического продления пребывания миротворческой миссии на аналогичные по сроку периоды. Миротворческая миссия РФ может быть выведена из Нагорного Карабаха в том случае, если за 6 месяцев до истечения 5-летнего срока Баку или Ереван уведомят об этом Москву.
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В документе подчеркивается, что миротворцы будут расположены на линии разграничения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Федеральная служба безопасности России проконтролирует обеспечение Арменией транспортного коридора между западными районами республики Азербайджан и Нахичеванью.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Республика Азербайджан, Армения и Россия 9 ноября подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Ереван обязуется передать под контроль Баку Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы до 1 декабря. Соглашение предусматривает ввод в зону конфликта российского миротворческого контингента.
- В Турции заявили, что война в Нагорном Карабахе может быть продолжена в том случае, если Армения допустит нарушение подписанного Путиным, Алиевым и Пашиняном соглашения.
- Статус территории Нагорного Карабаха соглашением пока не определен. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, стороны работают над данным вопросом и намерены его решить в реальные сроки.