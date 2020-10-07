Стало известно, где и когда пройдут мирные переговоры по Нагорному Карабаху

Во Франции выразили надежду, что странам-гарантам удастся разблокировать мирный процесс в нагорно-карабахском конфликте.
Международный переговорный процесс под патронатом стран-гарантов урегулирования конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе должен пройти 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве.
Об этом заявил глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан, сообщает информагентство Reuters.
По его словам, страны гаранты – США, Франция и Россия – надеются, что мирный процесс все-таки удастся запустить. Цель переговоров – прекращение эскалации конфликта в районе Нагорного Карабаха.
"Мы хотим, чтобы все понимали, что интерес состоит в том, чтобы немедленно прекратить боевые действия без каких-либо условий, и что мы начинаем переговоры при участии Франции, России и США", - сказал он.
Также он добавил, что страны-гаранты уже проводят консультации в рамках Минской группы ОБСЕ, однако прогресса пока нет.
Напоследок Ле Дриан назвал поддержку Турцией Азербайджана "военным вмешательством" и подчеркнул, что такие действия Анкары могут привести к вспышке международного конфликта в Нагорном Карабахе.Читайте такжеВ Азербайджане раскрыли планы о наступлении на Нагорный Карабах
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное противостояние Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе разразилось с новой силой утром, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, после чего в Баку приняли решение о начале контрнаступательной операции.
- Турция выступила на стороне Азербайджана и поддержала действия Баку по Нагорному Карабаху. Президент Реджеп Эрдоган призвал Армению вывести свои войска из оккупированного Нагорного Карабаха.
- США, Россия и Франция, как страны-гаранты урегулирования нагорно-карабахского конфликта, выпустили заявление, в рамках которого призвали стороны урегулировать ситуацию дипломатическим путем.
- В России заявили, что Москва не будет вмешиваться в конфликт Армении и Азербайджана по линии ОДКБ, так как россияне не видят угрозы внешней агрессии Еревану.