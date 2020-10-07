Стало известно, где и когда пройдут мирные переговоры по Нагорному Карабаху

Конфликт Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе продолжается/ Reuters

Международный переговорный процесс под патронатом стран-гарантов урегулирования конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе должен пройти 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан, сообщает информагентство Reuters.

По его словам, страны гаранты – США, Франция и Россия – надеются, что мирный процесс все-таки удастся запустить. Цель переговоров – прекращение эскалации конфликта в районе Нагорного Карабаха.

"Мы хотим, чтобы все понимали, что интерес состоит в том, чтобы немедленно прекратить боевые действия без каких-либо условий, и что мы начинаем переговоры при участии Франции, России и США", - сказал он.

Также он добавил, что страны-гаранты уже проводят консультации в рамках Минской группы ОБСЕ, однако прогресса пока нет.

Напоследок Ле Дриан назвал поддержку Турцией Азербайджана "военным вмешательством" и подчеркнул, что такие действия Анкары могут привести к вспышке международного конфликта в Нагорном Карабахе.Читайте такжеВ Азербайджане раскрыли планы о наступлении на Нагорный Карабах

Конфликт в Нагорном Карабахе