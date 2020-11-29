Столб дыма и лава: в Индонезии произошло извержение вулкана

В Индонезии произошло извержение вулкана

На юге Индонезии на острове Ломблен произошло извержение вулкана Левотоло, который выбросил столб пепла на высоту 4 км.

Об этом сообщает Министерство энергетики и минеральных ресурсов страны.

Согласно сообщению, в 00:06 увеличилась сейсмичность, которая указывала на поступление магмы. Затем, за 15 минут до начала извержения вулкана в 09:45 по местному времени (05:45 мск), произошло шесть глубоких вулканических землетрясений. Столб дыма поднялся на высоту до 4 тыс. м.