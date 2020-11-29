Столб дыма и лава: в Индонезии произошло извержение вулкана

Столб дыма поднялся на высоту до 4 тыс. м.
На юге Индонезии на острове Ломблен произошло извержение вулкана Левотоло, который выбросил столб пепла на высоту 4 км.
Об этом сообщает Министерство энергетики и минеральных ресурсов страны.
Согласно сообщению, в 00:06 увеличилась сейсмичность, которая указывала на поступление магмы. Затем, за 15 минут до начала извержения вулкана в 09:45 по местному времени (05:45 мск), произошло шесть глубоких вулканических землетрясений. Столб дыма поднялся на высоту до 4 тыс. м.
- Ранее на Камчатском полуострове началось извержение вулкана Безымянный, пепловый столб поднялся на высоту 10 км над уровнем моря. Как сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, взрыв произошел поздно вечером в среду, 21 октября.
Автор: Екатерина Трохимчук