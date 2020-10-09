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Стрельба и драки в Бишкеке: в столицу Кыргызстана вводят войска

9 октября 2020, 15:04

В Бишкеке введен режим чрезвычайного положения.

бишкек
Протесты в Бишкеке / kg.akipress.org

В ходе митинга на центральной площади в Бишкеке между демонстрантами началась потасовка.

Как сообщает АКИpress, были слышны выстрелы и хлопки.

Отмечается, что одновременно в разных частях города – у вокзала, театра оперы и балета – собрались сторонники четырех партий, участвовавших в недавних выборах.

В сообщении подчеркивается, что на пересечении улицы Киевской и Панфилова были слышны выстрелы, толпа людей бросилась врассыпную.

Кроме того, конфликт также произошел на углу проспекта Чуй и улицы Панфилова. Участников потасовки пытаются разнять.

При этом в в выступавших перед собравшимися на площади Ала-Тоо полетели баклажки и камни. Люди разбегаются.

В то же время президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения.

При этом генштабу ВС республики поручено ввести в Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

В Сети опубликовано видео, как неизвестный стреляет по машине бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Был ли сам Атамбаев в это время в авто — неизвестно. Вместе с тем, по другим данным, охрана Атамбаева открыла огонь во время отхода с площади.

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  • В Кыргызстане 4 октября прошли выборы в парламент.
  • 5 октября в Бишкеке начался бессрочный митинг против результатов парламентских выборов.
  • 6 октября митингующие захватили "Белый дом", где работают парламент и президент страны, а также здания Госкомитета нацбезопасности и общественной ТРК. Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.
  • По требованию протестующих были освобождены из заключения несколько политиков, в том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев.
  • 6 октября Центризбирком официально признал нелегитимными итоги выборов.
  • 9 октября президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства и премьер-министра и заявил о своей готовности уйти в отставку.
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