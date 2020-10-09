Стрельба и драки в Бишкеке: в столицу Кыргызстана вводят войска

Протесты в Бишкеке / kg.akipress.org

В ходе митинга на центральной площади в Бишкеке между демонстрантами началась потасовка.

Как сообщает АКИpress, были слышны выстрелы и хлопки.

Отмечается, что одновременно в разных частях города – у вокзала, театра оперы и балета – собрались сторонники четырех партий, участвовавших в недавних выборах.

В сообщении подчеркивается, что на пересечении улицы Киевской и Панфилова были слышны выстрелы, толпа людей бросилась врассыпную.

Кроме того, конфликт также произошел на углу проспекта Чуй и улицы Панфилова. Участников потасовки пытаются разнять.

При этом в в выступавших перед собравшимися на площади Ала-Тоо полетели баклажки и камни. Люди разбегаются.

В то же время президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения.

При этом генштабу ВС республики поручено ввести в Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

В Сети опубликовано видео, как неизвестный стреляет по машине бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Был ли сам Атамбаев в это время в авто — неизвестно. Вместе с тем, по другим данным, охрана Атамбаева открыла огонь во время отхода с площади.

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