Струхнул и начал оглядываться: Путина напугала странная "бавовна" на параде в Москве

Во время парада на Красной площади Владимир Путин выглядел явно не лучшим образом.

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Владимир Путин на параде в Москве / Скриншот

Во время парада на 9 мая в центре Москвы российский диктатор Владимир Путин нервно отреагировал на громкий звук, который отчетливо прозвучал в то время, когда он проходил у Кремля с главами бывших советских республик.

При этом Путин шел впереди группы гостей, однако после того, как рядом раздался громкий хлопок, он начал нервно оглядываться и вопросительно посмотрел на охрану и своих гостей. Курьезный эпизод уже опубликовали в Сети.

В конце концов после замешательства Путин нашел в себе силы продолжить движение и перебросившись фразами с гостями последовал дальше.

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Добавим, что во время парада на Красной площади Путин выглядел явно не лучшим образом. Диктатор РФ был скован, напряжен и болезненно вглядывался вдаль.

Владимира Путина напугала "бавовна" / Скриншот

Напомним, во время парада в Москве Путин заявил, что он гордится нападением на Украину и мечтает о победе российских оккупантов.

"Решающие для судеб нашей Родины битвы всегда становились священными, мы гордимся теми, кто участвует в спецоперации, сейчас нет дела важнее", - грезит Путин.

При этом на кадрах с парада засветился и человек, который носит чемодан Путина. Что в том чемодане – неизвестно, однако в Сети наверняка будут шутить об экскрементах.

Что интересно, на "параде" был только один танк, да и то Т-34.

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