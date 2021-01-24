Судьба Навального на волоске: в Bellingcat объяснили, что грозит врагу Путина

Алексея Навального арестовали в РФ / Reuters

Журналист-расследователь международного издания Bellingcat Христо Грозев спрогнозировал развитие ситуации вокруг задержания российского оппозиционера Алексея Навального.

В интервью на канале Украина 24 он не исключил, что руководство России может предпринять новую попытку отравить Навального.

Журналист считает, что определяющую роль в судьбе Навального будут решать массовые митинги в России в его поддержку.

В то же время он не исключил, что Кремль может решиться на третью по счету попытку отравления Навального.

"Очень возможна. Я думаю, ФСБ и Кремль хотят посмотреть на реакцию части народа на арест Навального, и в результате примут решение, как с ним дальше. И чем больше они увидят сегодня людей на улице, тем более безопасно будет Навальному, потому что они все-таки испугаются", - добавил Грозев.

Алексей Навальный новости