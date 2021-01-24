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Судьба Навального на волоске: в Bellingcat объяснили, что грозит врагу Путина

24 января 2021, 00:38
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Кремль может решиться на третью по счету попытку отравления Алексея Навального, не исключил Христо Грозев.

Навальный
Алексея Навального арестовали в РФ / Reuters

Журналист-расследователь международного издания Bellingcat Христо Грозев спрогнозировал развитие ситуации вокруг задержания российского оппозиционера Алексея Навального.

В интервью на канале Украина 24 он не исключил, что руководство России может предпринять новую попытку отравить Навального.

Журналист считает, что определяющую роль в судьбе Навального будут решать массовые митинги в России в его поддержку.

В то же время он не исключил, что Кремль может решиться на третью по счету попытку отравления Навального.

"Очень возможна. Я думаю, ФСБ и Кремль хотят посмотреть на реакцию части народа на арест Навального, и в результате примут решение, как с ним дальше. И чем больше они увидят сегодня людей на улице, тем более безопасно будет Навальному, потому что они все-таки испугаются", - добавил Грозев.

Алексей Навальный новости

  • Федеральная служба исполнения наказания 29 декабря вызвала Алексея Навального в управление ФСИН по Москве. Политика, который на тот момент находился в Германии, где проходил реабилитацию после отравления химическим веществом Новичок, обвинили в уклонении от прохождения мероприятий, связанных с его условной судимостью по делу Ив Роше.
  • Навальный вернулся в Москву 17 января и был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время прохождения пограничного контроля в Шереметьево.
  • 18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток. Судебное заседание проводилось в одном из местных отделений полиции.
  • Соратник политика Леонид Волков заявил, что оппозиция готовится к масштабным митингам по всей стране.
новости России Алексей Навальный Bellingcat
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