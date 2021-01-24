Судьба Навального на волоске: в Bellingcat объяснили, что грозит врагу Путина

Кремль может решиться на третью по счету попытку отравления Алексея Навального, не исключил Христо Грозев.
Журналист-расследователь международного издания Bellingcat Христо Грозев спрогнозировал развитие ситуации вокруг задержания российского оппозиционера Алексея Навального.
В интервью на канале Украина 24 он не исключил, что руководство России может предпринять новую попытку отравить Навального.
Журналист считает, что определяющую роль в судьбе Навального будут решать массовые митинги в России в его поддержку.
В то же время он не исключил, что Кремль может решиться на третью по счету попытку отравления Навального.
"Очень возможна. Я думаю, ФСБ и Кремль хотят посмотреть на реакцию части народа на арест Навального, и в результате примут решение, как с ним дальше. И чем больше они увидят сегодня людей на улице, тем более безопасно будет Навальному, потому что они все-таки испугаются", - добавил Грозев.
Алексей Навальный новости
- Федеральная служба исполнения наказания 29 декабря вызвала Алексея Навального в управление ФСИН по Москве. Политика, который на тот момент находился в Германии, где проходил реабилитацию после отравления химическим веществом Новичок, обвинили в уклонении от прохождения мероприятий, связанных с его условной судимостью по делу Ив Роше.
- Навальный вернулся в Москву 17 января и был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время прохождения пограничного контроля в Шереметьево.
- 18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток. Судебное заседание проводилось в одном из местных отделений полиции.
- Соратник политика Леонид Волков заявил, что оппозиция готовится к масштабным митингам по всей стране.