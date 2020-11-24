УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Суды Трампу уже не помогут: штат Мичиган подтвердил победу Байдена

24 ноября 2020, 06:59

Байден получил в Мичигане 16 голосов выборщиков.

Джо Байден
Джо Байден выиграл выборы в штате Мичиган, набрав более 150 тысяч голосов / Фото Reuters

Избирательная комиссия американского штата Мичиган утвердила победу на президентских выборах 2020 кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Байден получил в Мичигане 16 голосов выборщиков, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что решение комиссии штата "почти уничтожило любой путь" для действующего президента Дональда Трампа отменить результаты выборов путем судебных разбирательств.

По словам представителя Байдена, демократ выиграл выборы в штате Мичиган, набрав более 150 тысяч голосов - это в 14 раз больше, чем Дональд Трамп в 2016 году.

Читайте такжеКак Трамп попытается победить на выборах: Reuters выяснило стратегию республиканца

Напомним:

  • 4 ноября предвыборный штаб Трампа потребовал остановить подсчет голосов в трех штатах: Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. У Трампа ссылались якобы на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов.
  • Юрист Трампа Руди Джулиани заявлял, что сначала Пенсильвания, а затем и Мичиган перейдут к действующему президенту.
  • Суды в Джорджии и Мичигана отказали в удовлетворении иска штаба Трампа.
  • Однако 6 ноября в Джорджии все же решили провести пересчет голосов из-за незначительного разрыва между кандидатами. Пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена.
  • 22 ноября президент США Дональд Трамп распорядился начать передачу власти Джо Байдену. По его словам, он принял такое решение "в лучших интересах страны". В то же время Трамп выразил уверенность в своей победе на выборах.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

новости США Дональд Трамп Джо Байден выборы в США
Сейчас вы просматриваете новость «Суды Трампу уже не помогут: штат Мичиган подтвердил победу Байдена». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Взрывы и дым: силовики применили спецсредства против демонстрантов в МинскеВзрывы и дым: силовики применили спецсредства против демонстрантов в Минске У Путина сделали заявление о главной цели России по ДонбассуУ Путина сделали заявление о главной цели России по Донбассу Алиев раскрыл планы по новой территории в КарабахеАлиев раскрыл планы по новой территории в Карабахе В Армении раскрыли новые причины капитуляции в Нагорном КарабахеВ Армении раскрыли новые причины капитуляции в Нагорном Карабахе Шансов больше нет: суд отклонил иск Трампа, который мог бы изменить результаты выборовШансов больше нет: суд отклонил иск Трампа, который мог бы изменить результаты выборов
Следующий материал

Последние новости

06:59
Суды Трампу уже не помогут: штат Мичиган подтвердил победу Байдена
06:57
Какой будет судьба Украины при Байдене мнение
06:34
Советник главы ОП предложил усилить карантин в Украине на Рождество Видео
06:16
Индейка vs говядина: эксперты рассказали, что полезнее Видео
05:57
Трамп распорядился начать передачу власти Байдену
Реклама
05:52
Лучшие продукты для восстановления после тяжелой болезни: топ-10 Видео
05:28
Календарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый год Видео
05:01
Что нужно проверить после излечения от COVID-19: врач дала советы
04:29
В моду на зиму пришли бесподобные кардиганы и теплые свитера оверсайз: фото Фото Видео
04:05
Закроют школы, спортзалы и рестораны: врач назвал сроки жесткого локдауна Видео
03:30
Арена похоти: в Британии создали специальную соцсеть для секса
02:49
День Максима 2020 – поздравления, открытки, приметы
02:12
Гороскоп на 25 ноября для всех: атаки неприятелей, сердечные страдания и карьерная удача Видео
01:26
Медики рассказали, почему утром категорически нельзя есть сладкое ​ Видео
01:02
Не тот Бутусов: в интервью Собчак с Богданом перепутали украинского журналиста с российским режиссером Видео
00:37
У летучих мышей за пределами Китая обнаружили Covid-19 Видео
00:18
​Какой сегодня праздник: что нельзя делать 24 ноября ​
23 ноября, понедельник
23:47
В ЕС ответили на обвинение Садового в узурпации власти во Львове
23:34
Когда в Украине введут жесткий карантин: названо главное условие Видео
23:15
У Зеленского озвучили причину выступления политиков на пророссийских каналах
Реклама
23:04
Медики нашли особую связь между курением вейпов и COVID-19 Видео
22:49
Во Франции пояснили реализацию формулы Штайнмайера по Донбассу Видео
22:48
Снега украинцам не видать: синоптик удивил прогнозом на ближайшие пару лет Видео
22:20
​В ООН заявили о новой угрозе из-за пандемии COVID​-19 Видео
22:02
В Раде подсчитали количество больных COVID-19
21:59
Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца Видео
21:45
Коронавирус в Украине: за сутки поставили почти 11 тыс. диагнозов COVID-19 Видео
21:44
Выходные в декабре 2020: сколько будут отдыхать украинцы ​на праздники Видео
21:40
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 6 - кто ушел 23 ноября
21:34
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
21:33
Бывшие чиновники ВСУ получили миллионы гривен при увольнении - СМИ Видео
21:14
Очередные страны ЕС присоединились к санкциям против России
20:46
Украина готовится к новому удару: врач назвал сроки новой волны COVID-19 Видео
20:39
В СНБО оценили сроки вакцинации всех украинцев от коронавируса Видео
20:35
В Слуге народа предложили содержать медицину за счет алкоголя и сигарет
20:01
Глава Меджлиса подхватил коронавирус
19:46
​"Чудо-женщина"​: Тина Кароль впервые станцевала страстную румбу на Танцах со звездами Видео
19:42
"Расплылось хайло - ботокс шевеля": Шнуров высмеял Стаса Михайлова за лицемерие
19:33
"Свет в конце туннеля": в ВОЗ высказались о вакцине от коронавируса Видео
19:24
Лидер беларуской этно-группы Стары Ольса сбежал в Украину Видео
Реклама
19:20
Локдаун выходного дня заболеваемость не снизил, а увеличил нагрузку на силовиков - СМИ
19:13
Как избежать осложнений при COVID-19: Комаровский дал важный совет Видео
19:13
Игроки нашли отсылку к GTA VI в трейлере Grand Theft Auto Online
19:02
В МОН перечислили аргументы для введения школьного обучения с 5 лет
19:00
Ученые нашли дающую иммунитет к COVID-19 клетку - подробности Видео
18:59
Одним +10º, другим – снег: синоптик дала прогноз до конца ноября Видео
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 6 выпуск 23 ноября Видео
18:54
Тихановскую обвинили в тайной встрече с представителями Кремля Видео
18:39
Признаки измены: эксперт по языку тела раскрыла 4 "сигнала" Видео
18:30
"Хочу, чтобы об Украине говорили": Владимир Мула откровенно рассказал о фильме ЮКИ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять