Суды Трампу уже не помогут: штат Мичиган подтвердил победу Байдена

Избирательная комиссия американского штата Мичиган утвердила победу на президентских выборах 2020 кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Байден получил в Мичигане 16 голосов выборщиков, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что решение комиссии штата "почти уничтожило любой путь" для действующего президента Дональда Трампа отменить результаты выборов путем судебных разбирательств.

По словам представителя Байдена, демократ выиграл выборы в штате Мичиган, набрав более 150 тысяч голосов - это в 14 раз больше, чем Дональд Трамп в 2016 году.

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Напомним:

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.