Свержение Путина: названы главные претенденты на пост президента РФ - Politico

Владимир Путин и Николай Патрушев / Фото Reuters, Википедия

В случае смены власти в РФ на пост президента Владимира Путина могут претендовать сразу несколько персон.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев является наиболее вероятным преемником Путина. Он разделяет с действующим президентом РФ враждебное отношение к Западу в целом и к США в частности, пишет Politico.

Экс-президент Дмитрий Медведев в свои 57 лет еще достаточно молод, чтобы снова править Россией, но "его собственная судьба неразрывно связана с судьбой Путина", пишет издание.

Журналисты называют бывший охранник Путина, губернатор Тульской области Алексея Дюмина лояльным к Путину игроком российской политической арены. По некоторым данным, Дюмин является фаворитом российского лидера, однако его привилегированный статус "сделает его уязвимым, если в Кремле вспыхнет борьба за власть".

В случае прихода к власти Дмитрия Патрушева, сына секретаря Совбеза и министра сельского хозяйства РФ риск ядерной эскалации был бы минимальным, так как у молодого чиновника "инстинкт выживания по определению сильнее, чем у сумасшедшего диктатора, отсиживающегося в подземном бункере", пишет издание.

По мнению журналистов, если бы Путин был свергнут, отстранен или убит, его место могло бы занять коллективное правление, например, в лице Патрушева-старшего, министра обороны Сергея Шойгу, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и начальника ФСБ Александра Бортникова.

Еще одним преемником можно считать премьера Михаила Мишустина, однако шансы на это авторы материала расценивают невысоко.

Мэр Москвы Сергей Собянин может стать претендентом на место Путина, если протесты в российской столице обострятся до такой степени, что репрессии перестанут быть действенными, а для завершения упорядоченного транзита власти потребуется конструктивное взаимодействие в политических кругах РФ, считают журналисты.

Алексей Навальный, находящийся в заключении, мог бы стать главным кандидатом на лидерство цветной революции в России, однако его шансы стать местным Нельсоном Манделой невелики, считает издание. При этом эксперты могут представить себе сценарий, при котором Путина свергнут, а следующий лидер РФ в качестве жеста примирения с Западом освободит политических заключенных, таких как Навальный, после чего тот может постепенно включиться в борьбу за власть посредством демократических выборов.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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