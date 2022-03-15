"Та будьте людьми!": в российских магазинах начали драться за продукты

В российских магазинах начали драться за продукты / скриншот с видео

С начала вторжения в Украину Россия заняла первое место, как страна против которой введено наибольшее количество санкций.

После того, как ограничения вступили в силу, люди начали штурмовать магазины и супермаркеты, пытаясь сделать запасы еды.

Так, в одном из российских супермаркетов люди устроили драку за сахар, пишет журналист Дмитрий Гордон.

На опубликованных кадрах слышны одиночные призывы "быть людьми", но это никого не остановило.

"Получите, бараны. Какие красивые бои. За сахар. В супермаркетах. России", - написал Гордон в подписи к видео.

Ранее стало известно, что до полномасштабного вторжения в Украину во избежания санкций президент России Владимир Путин спрятал свою 82-метровую яхту Graceful в Калининграде.

Также мы сообщали, что США решили ввести полный запрет импорта нефти и газа из России. Как заявил президент США Джо Байдена, пока США сотрудничают со своими европейскими союзниками, чтобы уменьшить их зависимость от российских энергоресурсов.

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