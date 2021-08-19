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Талибан у руля и борьба в регионах: эксперт назвал проблему удержания талибами власти в Афганистане

19 августа 2021, 07:10
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Талибан получил контроль над территориями, где остаются полевые командиры, которые еще с 1990-х воевали с группировкой, сказал Игорь Левченко.

Талибан
Управляемость Талибана в условиях, когда группировка стала властью, сомнительна – эксперт / Reuters

Исламистская группировка Талибан теперь полностью контролирует весь Афганистан, однако на региональном уровне ей могут оказать сопротивление. Речь идет о северных провинциях, где живут полевые командиры, которые еще в 1990-х годах воевали против талибов. При этом в Талибане много кланов и группировок, поэтому существуют сомнения, смогут ли боевики управлять своей организацией в новых условиях. Об этом заявил военный эксперт Игорь Левченко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что несмотря на контроль над центральной властью, у талибов могут возникнуть проблемы в регионах. В северных провинциях живут полевые командиры, ранее воевавшие с Талибаном. Они уже заявляют о своей готовности к боевым действиям.

Читайте такжеЗахват талибами Афганистана и удивление Запада: Данилов рассказал, о чем предупреждали в Украине"На региональном уровне возможно противостояние, тем более что, несмотря на то, что "Талибан" получил контроль над северными провинциями, там остаются традиционные полевые командиры, которые в 90-х годах воевали с "Талибаном", и сейчас они заявляют о том, что будут и далее продолжать борьбу", - отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, Талибан является сложноорганизованной группировкой, которая не монолитна. Управляемость такой организацией в новых условиях, когда она получила власть, сомнительна.

"Талибан" – это не четкая иерархическая структура, в ней много собственных кланов, группировок. Сейчас эксперты говорят о том, что управляемость этой структуры в условиях, когда "Талибан" пришел к власти, вызывает определенные сомнения", - подчеркнул Игорь Левченко.

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Ситуация в Афганистане

США после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение о выводе своих войск из страны. Американский военный контингент должен полностью уйти с территории афганского государства до 31 августа.

Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

Представитель Талибана Мухаммед Найим сделал заявление о том, что многолетний военный конфликт в Афганистане окончен.

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан 16 августа сказал, что Байден принял правильное решение по Афганистану. В стране так и не удалось построить сильную армию, которая могла бы дать отпор противнику.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус видит опасность в выводе войск США из Афганистана. Он полагает, что ситуация приведет к катастрофе для американского государства и его союзников.

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Талибан новости Афганистана
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