Тихановская предложила изменить официальное название Беларуси

С соответствующим предложением лидер белорусской оппозиции обратилась к МИД Литвы.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила изменить название Беларуси на литовском языке. Об этом говорится в письме, которое она отправила министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису.
Предлагается изменить название на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià. Об этом сообщается на сайте Тихановской.
"Нынешнее официальное название Baltarùsija, к сожалению, воспринимается как калька с русского названия Беларусь, что приводит к ошибочной ассоциации с государством Россия", - говорится в письме.
Ранее глава литовского МИД заявлял, что название соседней с Литвой страны "не должно свидетельствовать о понимании Беларуси как части России во время оккупации".
"Беларусь означает "Белая Россия", а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем", - сказал Ландсбергис, передает Kauno Diena.
Он добавил, что данный вопрос Литва готова рассмотреть в случае поступления соответствующего запроса от Беларуси.
Отметим, литовское правительство уже изменило наименование Грузии на Сакартвело.
Напомним:
- Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала о перспективах смены власти в Беларуси.
- Кроме того Светлана Тихановская рассказала о том, кто может возглавить Беларусь после ухода Александра Лукашенко.