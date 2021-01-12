Тихановская предложила изменить официальное название Беларуси

Светлана Тихановская / Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила изменить название Беларуси на литовском языке. Об этом говорится в письме, которое она отправила министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису.

Предлагается изменить название на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià. Об этом сообщается на сайте Тихановской.

"Нынешнее официальное название Baltarùsija, к сожалению, воспринимается как калька с русского названия Беларусь, что приводит к ошибочной ассоциации с государством Россия", - говорится в письме.

Ранее глава литовского МИД заявлял, что название соседней с Литвой страны "не должно свидетельствовать о понимании Беларуси как части России во время оккупации".

"Беларусь означает "Белая Россия", а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем", - сказал Ландсбергис, передает Kauno Diena.

Он добавил, что данный вопрос Литва готова рассмотреть в случае поступления соответствующего запроса от Беларуси.

Отметим, литовское правительство уже изменило наименование Грузии на Сакартвело.

Напомним: