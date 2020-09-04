Тихановская пригрозила бесконечным протестом в Беларуси

Светлана Тихановская на данный момент находится в Литве / Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что протестные акции в стране не прекратятся никогда. По ее словам, люди на протестах являются "силой", которая оказывает давление на Александра Лукашенко.

Об этом она заявила в интервью каналу NHK.

Тихановская прокомментировала предложение Лукашенко о проведении повторных президентских выборов после внесения изменений в конституцию. По ее словам, до обсуждения конституционных поправок необходимо провести еще одно голосование. По ее словам, люди не примут предложение Лукашенко, потому что это займет "много времени".

Тихановская отметила, что оппозиция понимает, что Россия играет "огромную роль" в Беларуси. По ее словам, тот факт, что у Лукашенко слишком тесные отношения с Россией, "не очень хороший знак".

Тихановская выразила решимость работать с людьми в Беларуси для достижения смены правительства. Она добавила, что ее "душа в Беларуси", и отметила, что вернется в страну "первым поездом" в тот день, когда почувствует себя "в безопасности".

Как сообщал Главред, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала о том, на каких условиях готова к переговорам с Александром Лукашенко. В частности, речь идет об освобождении задержанных участников политических протестов.

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Напомним, 11 августа Светлана Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву. Кадры ее отъезда опубликовали белорусские пограничники. Спустя несколько дней она выступила с рядом заявлений и призвала белорусов и местные органы власти оказывать сопротивление давлению режима Лукашенко. Также Тихановская выступила с инициативой создания координационного совета по вопросам мирной передачи власти и попросила белорусских мэров организовать мирные акции с целью остановить насилие на улицах Беларуси.