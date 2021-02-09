"Тошнит кровью": людей атаковала неизвестная инфекция, уже 15 жертв

Неизвестная болезнь в Танзании убила 15 человек / Reuters

В Африке жертвами новой неизвестной инфекции стали 15 человек, еще 50 людей находятся в больнице. На этот раз очагом заболевания стала Танзания, пишет Africa Feeds со ссылкой на представителей здравоохранения страны.

Пока что данное заболевание широко не распространено, заверила главный врач округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду.

"Вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью – и они умирали, если поздно попадали в больницу", – уточнила главврач.

По ее словам, первоначально у пациентов диагностировали язву желудка и заболевания печени. От неизвестной инфекции страдают, в основном, мужчины.

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