"Тошнит кровью": людей атаковала неизвестная инфекция, уже 15 жертв

Жертвами новой неизвестной инфекции стали 15 человек, еще 50 людей находятся в больнице. На этот раз очагом заболевания стала Танзания.
В Африке жертвами новой неизвестной инфекции стали 15 человек, еще 50 людей находятся в больнице. На этот раз очагом заболевания стала Танзания, пишет Africa Feeds со ссылкой на представителей здравоохранения страны.
Пока что данное заболевание широко не распространено, заверила главный врач округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду.
"Вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью – и они умирали, если поздно попадали в больницу", – уточнила главврач.
По ее словам, первоначально у пациентов диагностировали язву желудка и заболевания печени. От неизвестной инфекции страдают, в основном, мужчины.
Новые штаммы коронавируса: новости
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- Ученые назвали вакцины, которые плохо защищают от нового штамма COVID-19. Ситуация с новыми штаммами COVID-19 продолжает оставаться сложной.
- В декабре медики обнаружили новую разновидность COVID-19. В ЮАР заявили, что вторая волна коронавируса началась из-за новой мутации вируса.
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии вводится новый, четвертый, уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
Автор: Диана Беловодская