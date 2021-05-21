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Трагедия под Таганрогом: погибли 10 рабочих, названа причина

21 мая 2021, 16:50

Рабочие погибли сегодня в одном из поселков Ростовской области России.

В России отравились и погибли десять рабочих
Под Таганрогом отравились и погибли десять рабочих / Скриншот

В пятницу, 21 мая, в поселке Дмитриадовка Ростовской области Российской Федерации, который находится под Таганрогом, во время работ на очистных сооружениях погибли десять рабочих таганрогского муниципального унитарного предприятия Управление Водоканал, есть пострадавшие.

Тела погибших достали на поверхность, сообщили в Следственном комитете РФ.

По его данным, рабочие пострадали и погибли в результате отравления.

В Дмитриадовке пострадали и госпитализированы восемь человек, говорится на сайте администрации города Таганрога.

После трагедии начато производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 Уголовного кодекса России – Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Правоохранителям поручили выяснить, почему под Таганрогом произошла трагедия.

Гибель рабочих в Дмитриадовке – видео с места трагедии

Напомним, в РФ за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть более двух человек, грозит до семи лет тюрьмы.

  • Справка. В канализационной системе выделяется газ, в составе которого около 70% метана (не имеет запаха и цвета), пишет Википедия.
  • Во время работ в канализации есть риск смерти из-за отравления газом. Чтобы избежать трагедии используют специальный прибор – газоанализатор.
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