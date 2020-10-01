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Трамп поведал, намерен ли участвовать во втором раунде дебатов

1 октября 2020, 21:03

Президент США согласился на участие в дебатах, несмотря на изменение правил их проведения.

Трамп,Байден
Трамп согласился на второй раунд дебатов с Байденом / Reuters

Глава Белого Дома Дональд Трамп согласился принять участие во втором раунде предвыборных дебатов с кандидатом от демократов Джо Байденом, который состоится 15 октября в Майами.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в Twitter.

Трамп согласился на участие в дебатах, несмотря на изменение правил их проведения.

"Что касается изменения правил, то президент вчера четко заявил, что единственный путь честных дебатов - это смена модератора. Он хочет проведения дебатов, планирует участвовать, но хочет честных правил, честного обмена, а не того, чтобы правила покрывали конкретного кандидата и его способности". - заявила она.

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Отметим, третий этап дебатов состоится 22 октября в Нэшвиле, а всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. Вместе с президентом американцы будут выбирать членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, а также губернаторов штатов.

Дебаты Трампа и Байдена - что было ранее:

  • 29 сентября в городе Кливленд, штат Огайо, состоялись первые дебаты между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом - кандидатами в президенты США.
  • Свои выступления политики начали со взаимных обвинений и оскорблений. Байден назвал Трампа клоуном и "худшим президентом в Америке". Кроме того, он заявил, что президент США запаниковал в условиях коронавируса, а также якобы постоянно лжет.
  • В свою очередь, Трамп обвинил оппонента в том, что тот хочет лишить медицинской страховки 180 млн человек.
  • Далее, президент США заявил, что сын его оппонента, Хантер, во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" (имелась в виду работа в компании Burisma). Байден опроверг все обвинения и сказал, что гордится своим сыном.
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