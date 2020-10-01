Трамп поведал, намерен ли участвовать во втором раунде дебатов

Трамп согласился на второй раунд дебатов с Байденом / Reuters

Глава Белого Дома Дональд Трамп согласился принять участие во втором раунде предвыборных дебатов с кандидатом от демократов Джо Байденом, который состоится 15 октября в Майами.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в Twitter.

Трамп согласился на участие в дебатах, несмотря на изменение правил их проведения.

"Что касается изменения правил, то президент вчера четко заявил, что единственный путь честных дебатов - это смена модератора. Он хочет проведения дебатов, планирует участвовать, но хочет честных правил, честного обмена, а не того, чтобы правила покрывали конкретного кандидата и его способности". - заявила она.

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Отметим, третий этап дебатов состоится 22 октября в Нэшвиле, а всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. Вместе с президентом американцы будут выбирать членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, а также губернаторов штатов.

Дебаты Трампа и Байдена - что было ранее: