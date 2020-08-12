"Россия этого очень хочет": Трамп назвал ключевую мировую проблему

Дональд Трамп раскрыл ключевую мировую проблему / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас важнейшая мировая проблема – заключение договора с Российской Федерации по ядерному вооружению.

РФ этого (заключения ядерного соглашения – Ред.) очень хочет и поэтому не будет оттягивать, рассказал американский лидер в эфире радиошоу Хью Хьюитта.

По словам главы Штатов, "это здорово".

"Мы в настоящее время работаем с Россией над пактом по ядерным вооружениям... Это является сегодня крупнейшей мировой проблемой", – заявил президент.

Напомним, в феврале 2021 года истекает срок договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который был подписан США и Россией.

Дональд Трамп говорил, что Штаты, РФ и Китай должны заключить трехсторонний договор, который ограничивает разработку ядерного вооружения. Китай давал понять, что не будет принимать участия в переговорах с США и Россией.