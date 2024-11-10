"Трамп слишком мудр, чтобы бросить Украину": в Париже сделали знаковое заявление

Справедливый мир не может быть заключен за спинами украинцев, уверен Жан-Ноэль Барро.

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Жан-Ноэль Барро оценил позицию Дональда Трампа по Украине / Коллаж: Главред, фото: ОК "Захід", Facebook/DonaldTrump, Facebook/jnbarrot78

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Трамп не согласится с поражением Украины

В Париже назвали условие справедливого мира

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп не откажется от поддержки Украины, несмотря на свои предыдущие заявления.

Такое заявление сделал французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в интервью изданию Le Parisien.

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Глава французского внешнеполитического ведомства отметил, что Трамп "слишком мудрый, чтобы согласиться на то, что станет крупнейшей территориальной аннексией за последние 75 лет".

По словам главы французского МИД, в противном случае это грозит серьезными последствиями для Европы и всего мира.

"(Он. – ред.) слишком мудр, чтобы забыть, что ни один справедливый и длительный мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев. Это закрепило бы право сильнейшего, с очень серьезными последствиями в Европе и других регионах мира", – добавил Барро.

Кто такой Жан-Ноэль Барро? Жан-Ноэль Барро - французский политик, министр-делегат по европейским делам Франции (2024). Министр Европы и иностранных дел (с 2024), сообщает Википедия.

Ранее сообщалось о подготовке встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Уже обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров, рассказал Андрей Сибига.

Напомним, ранее в ОП рассказали о возможных переговорах Зеленского и Трампа. Украине нужно переформатировать экономику и определить приоритеты, говорит Михаил Подоляк.

Как сообщал Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.

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