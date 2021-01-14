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Трампу объявлен импичмент

14 января 2021, 00:45
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Палата представителей официально обвинила Дональда Трампа в провокации к восстанию в США.

Дональд Трамп
Импичмент Трампу состоится только в том случае, если это решение утвердит Сенат США большинством голосов / Фото Reuters

Палата Представителей Конгресса США в среду, 13 января, во второй раз объявила импичмент действующему американскому президенту Дональду Трампу. Главу государства обвинили в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия, попытка которого произошла 6 января.

Как сообщает Fox News, результаты итоговой резолюции – 232 представителя Палаты поддержали импичмент Трампу. Из них 222 от Демократической партии. Для объявления импичмента достаточно было 218 голосов представителей "демократов", однако процедуру поддержали как минимум 10 "республиканцев".

Законодатели обсуждали статью об импичменте Дональду Трампу, в которой его обвиняли в подстрекательстве к восстанию. "Демократы" считают, что Трамп опасен для Америки и должен досрочно покинуть свой пост.

"Мы знаем, что президент Соединенных Штатов подстрекал к этому восстанию, к этому вооруженному восстанию против нашей страны. Он должен уйти. Он является явной и реальной опасностью для нации, которую мы все любим", - сказала спикер Палаты представителей, "демократ" Ненси Пелоси.Читайте такжеТрамп отдает власть Байдену: опубликовано заявление президента США

Следовательно, 45-й президент США стал первым в истории Америки главой государства, который дважды был подвержен процедуре импичмента. Чтобы окончательно отстранить Трампа от власти решение должен принять американский Сенат с большинством в 2/3 голосов.

Первый раз Палата представителей выразила недоверие Дональду Трампу в декабре 2019 года, когда его обвинили в злоупотреблениях властью. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность.

"Демократы" решились на импичмент после отказа вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к американской Конституции, которая могла бы позволилить отстранить Трампа.Читайте такжеВ США сделали заявление о провале импичмента Трампу

Как отмечает издание Страна.UA, для вступления в силу голосования Палаты представителей, данное решение должна утвердить верхняя палата – Сенат США большинством голосов. Республиканская партия контролирует ее почти наполовину. Глава "республиканцев" Митч Макконнел допустил, что он может отдать свой голос в поддержку импичмента Трампу, однако позже подчеркнул отсутствие намерений созывать для этого Сенат.

Исходя из такой логики, сенаторы соберутся только 19 января, за день до официальной инаугурации Джо Байдена. Для поддержки решения Палаты представителей может не хватить времени.

Однако поддержка "республиканцами" импичмента Трампу выгодна определенной части его партии, так как такое решение заблокирует его право на новое выдвижение в президенты.

Импичмент Дональду Трампу

новости США Дональд Трамп
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