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"Турция – не союзник России": Лавров сделал заявление о роли Анкары в Нагорном Карабахе

14 октября 2020, 13:23

В России назвали законным право Турции продвигать свои интересы.

Лавров
Россия работает с Турцией по вопросам Сирии и Ливии - Лавров / Reuters

Для Москвы Анкара не является стратегическим союзником, однако выступает партнером по вопросам урегулирования конфликтов в Сирии и Ливии. Россия не разделяет точку зрения Турции и Азербайджана по поводу вооруженной конфронтации в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям, сообщает Sputnik Армения.

По его словам, Турция демонстрирует стремление к продвижению собственных геополитических интересов в регионе. Если такие действия законны, то их реализация должна быть максимально прозрачной.

"Россия никогда не говорила, что Турция — ее стратегический союзник. Это партнер — тесный и на многих направлениях — это партнерство во многом имеет стратегический характер. Мы работаем в Сирии, пытаемся урегулировать ливийский кризис. Турция стремится тоже свои интересы в это регионе продвигать. Это абсолютно законно", - заверил Лавров.

Глава МИД РФ акцентировал внимание на том, что Москва не поддерживает позицию Анкары и Азербайджана по вопросу военного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.Читайте такжеВойна Турции за Азербайджан: в России предупредили Анкару о последствиях

"Мы не согласны с той позицией, которую озвучила Турция, которую, собственно, несколько раз и президент Алиев высказывал. Здесь никакого секрета нет, заявление о том, что есть и допустимо военное решение конфликта, мы не можем разделить", - цитирует Лаврова российское информагентство ТАСС.

Позиция России по конфликту в Нагорном Карабахе

Позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе

новости России Нагорный Карабах Сергей Лавров Новости Турции Война в Карабахе
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