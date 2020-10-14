"Турция – не союзник России": Лавров сделал заявление о роли Анкары в Нагорном Карабахе

Россия работает с Турцией по вопросам Сирии и Ливии - Лавров / Reuters

Для Москвы Анкара не является стратегическим союзником, однако выступает партнером по вопросам урегулирования конфликтов в Сирии и Ливии. Россия не разделяет точку зрения Турции и Азербайджана по поводу вооруженной конфронтации в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям, сообщает Sputnik Армения.

По его словам, Турция демонстрирует стремление к продвижению собственных геополитических интересов в регионе. Если такие действия законны, то их реализация должна быть максимально прозрачной.

"Россия никогда не говорила, что Турция — ее стратегический союзник. Это партнер — тесный и на многих направлениях — это партнерство во многом имеет стратегический характер. Мы работаем в Сирии, пытаемся урегулировать ливийский кризис. Турция стремится тоже свои интересы в это регионе продвигать. Это абсолютно законно", - заверил Лавров.

Глава МИД РФ акцентировал внимание на том, что Москва не поддерживает позицию Анкары и Азербайджана по вопросу военного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.Читайте такжеВойна Турции за Азербайджан: в России предупредили Анкару о последствиях

"Мы не согласны с той позицией, которую озвучила Турция, которую, собственно, несколько раз и президент Алиев высказывал. Здесь никакого секрета нет, заявление о том, что есть и допустимо военное решение конфликта, мы не можем разделить", - цитирует Лаврова российское информагентство ТАСС.

Позиция России по конфликту в Нагорном Карабахе

Россия, США и Франция являются странами-гарантами урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. 1 октября страны выпустили совместное заявление, в рамках которого призвали Баку и Ереван прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

14 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что с целью прекращения военных действий в районе Нагорного Карабаха следует обеспечить присутствие российских наблюдателей в зоне конфликта.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не будет предоставлять Армении военную помощь по линии ОДКБ в рамках военной кампании Еревана и Баку за Нагорный Карабах.

Позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе