Турция смягчила удар НАТО по Беларуси: эксперт объяснил, при чем тут Россия

Анкара подыгрывает Российской Федерации. Взамен Эрдоган мог выторговать у Путина что-то, чтобы РФ не была к ней слишком агрессивной.
Турция заставила союзников НАТО смягчить официальную реакцию на принудительную посадку самолета Ryanair в Беларуси по просьбе России. Такое мнение озвучил Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет на несколько фронтов. В частности, он не признает российским Крым, так как понимает, что в Турции живут крымские татары, которые будут его поддерживать, продает Украине оружие и зарабатывает на этом деньги.
"С Россией он тоже старается не идти на фронтальное противостояние, так как мир таков, что сегодня подружились, а завтра – поссорились. Потому, говоря о позиции по резолюции НАТО, Эрдоган также мог выторговать у Путина что-то, чтобы РФ не была к ней слишком агрессивной", - предположил Загородний.
По его словам, точек соприкосновения у Турции и России достаточно. Например, они проявляют активность в Сирии и Ливии.
"Причем Турция смогла занять в Ливии место РФ за счет высадки своего десанта. Не исключено, что также могла идти речь о торгах за Южный поток и выбивание скидок на российский газ", - добавил Загородний.
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске - о чем ранее писал Главред:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.
- Протасевича задержали вместе с его девушкой – Софией Сапегой.
- Спустя три дня после инцидента – 26 мая - НАТО опубликовало заявление, в котором осудило "принудительное перенаправление" рейса Ryanair и арест Протасевича. В заявление не вошел тезис о санкциях против режима Александра Лукашенко, на которых настаивали союзники из стран Балтии и Польша.
- Заявление также было менее резким, чем публичные высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который называл инцидент с самолетом Ryanair "возмутительным угоном государственного самолета".
- Агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов, знакомых с ситуацией, писало, что Турция заставила союзников НАТО представить более мягкую официальную реакцию на принудительную посадку самолета Ryanair в Беларуси.
- Сообщается, что Анкара настаивала на том, чтобы любое упоминание о поддержке большего количества санкций против Беларуси и призывы к освобождению политических заключенных остались вне текста документа. Фраза, которая угрожает приостановкой сотрудничества НАТО с Беларусью, также была удалена.
- Дипломаты заявили, что Анкара, возможно, пытается сохранить связи с Москвой, ближайшим союзником Беларуси, и поддерживать экономические отношения с Беларусью с помощью авиакомпании Turkish Airlines, которая ежедневно осуществляет рейсы в Минск. Также речь может идти о стремлении Турции принять российских туристов этим летом после пандемии COVID-19.