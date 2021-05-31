Турция смягчила удар НАТО по Беларуси: эксперт объяснил, при чем тут Россия

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган / Reuters

Турция заставила союзников НАТО смягчить официальную реакцию на принудительную посадку самолета Ryanair в Беларуси по просьбе России. Такое мнение озвучил Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет на несколько фронтов. В частности, он не признает российским Крым, так как понимает, что в Турции живут крымские татары, которые будут его поддерживать, продает Украине оружие и зарабатывает на этом деньги.

"С Россией он тоже старается не идти на фронтальное противостояние, так как мир таков, что сегодня подружились, а завтра – поссорились. Потому, говоря о позиции по резолюции НАТО, Эрдоган также мог выторговать у Путина что-то, чтобы РФ не была к ней слишком агрессивной", - предположил Загородний.

По его словам, точек соприкосновения у Турции и России достаточно. Например, они проявляют активность в Сирии и Ливии.

"Причем Турция смогла занять в Ливии место РФ за счет высадки своего десанта. Не исключено, что также могла идти речь о торгах за Южный поток и выбивание скидок на российский газ", - добавил Загородний.

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