У Байдена заявили об опасности военного усиления РФ в одном из регионов

В Госдепе США объявили о планах по защите объектов инфраструктуры в Арктике.
В США выразили обеспокоенность усилением военного присутствия РФ в Арктике. Вашингтон считает серьезной задачей защиту главных инфраструктурных объектов в данном регионе. Американское государство видит Арктику регионом, свободным от конфликтов, с развитой экономикой. Об этом идет речь в заявлении Государственного департамента по мотивам поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Данию.
На сайте Госдепа указано, что США и Дания придерживаются позиции, согласно которой ситуация в Арктике должна быть спокойной и стабильной. В связи с этим Вашингтон и Копенгаген выражают беспокойство усилением российского военного присутствия в данном регионе.
"Соединенные Штаты приветствовали недавнее решение Королевства Дании инвестировать $245 млн в оборону Североатлантического региона и Арктики, что подчеркивает взаимную приверженность сохранению стабильности и безопасности Арктики. Соединенные Штаты и Королевство Дания разделяют обеспокоенность по поводу усиления российского военного присутствия в Арктике. Мы согласны с важностью защищать чувствительные ключевые объекты инфраструктуры в регионе", - отметили в американском ведомстве.Читайте такжеВ России заявили о "доброй воле" США и переговорах с недружественными странами
Также в Штатах акцентировали внимание на том, что Арктика должна быть географической зоной, свободной от различных конфликтов и развитой экономикой.
"Соединенные Штаты представляют Арктический регион свободным от конфликтов, где государства действуют ответственно, а экономическое развитие и инвестиции осуществляются устойчивым, прозрачным образом, с уважением к окружающей среде, интересам и культуре коренных народов", - подчеркнули в Госдепе.
Планы России на Арктику
- Российский президент Владимир Путин в декабре прошлого года заявил, что в будущем Россия намерена "прирастать" Арктикой и Северными территориями. Как уточнил глава РФ, 70% территорий страны находится в северных широтах, поэтому данный регион является объектом пристального интереса Москвы.
- Журналисты CNN 5 апреля сообщили о том, что Россия перебросила беспрецедентное количество вооружений в Арктику и проводит в регионе испытание новейшего оружия. Такие действия могут угрожать США.
- В разведке Финляндии 9 мая подтвердили, что Россия усиливает свое военное присутствие в Арктике. Согласно данным разведчиков, ситуация в данном регионе в ближайшие годы может измениться. Крупнейшие игроки мирового политического процесса будут стремиться к защите в Арктике своих интересов.