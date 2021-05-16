У Байдена заявили об опасности военного усиления РФ в одном из регионов

В США обеспокоены усилением России своих военных позиций в Арктике / Reuters

В США выразили обеспокоенность усилением военного присутствия РФ в Арктике. Вашингтон считает серьезной задачей защиту главных инфраструктурных объектов в данном регионе. Американское государство видит Арктику регионом, свободным от конфликтов, с развитой экономикой. Об этом идет речь в заявлении Государственного департамента по мотивам поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Данию.

На сайте Госдепа указано, что США и Дания придерживаются позиции, согласно которой ситуация в Арктике должна быть спокойной и стабильной. В связи с этим Вашингтон и Копенгаген выражают беспокойство усилением российского военного присутствия в данном регионе.

"Соединенные Штаты приветствовали недавнее решение Королевства Дании инвестировать $245 млн в оборону Североатлантического региона и Арктики, что подчеркивает взаимную приверженность сохранению стабильности и безопасности Арктики. Соединенные Штаты и Королевство Дания разделяют обеспокоенность по поводу усиления российского военного присутствия в Арктике. Мы согласны с важностью защищать чувствительные ключевые объекты инфраструктуры в регионе", - отметили в американском ведомстве.Читайте такжеВ России заявили о "доброй воле" США и переговорах с недружественными странами

Также в Штатах акцентировали внимание на том, что Арктика должна быть географической зоной, свободной от различных конфликтов и развитой экономикой.

"Соединенные Штаты представляют Арктический регион свободным от конфликтов, где государства действуют ответственно, а экономическое развитие и инвестиции осуществляются устойчивым, прозрачным образом, с уважением к окружающей среде, интересам и культуре коренных народов", - подчеркнули в Госдепе.

Планы России на Арктику