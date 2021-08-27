УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У Байдена предупредили мир из-за угрозы новых терактов в Кабуле

27 августа 2021, 22:25
Прослушать новость
Остановить

Спецслужбы предупреждают общество, что следующие несколько дней будут самыми опасными.

США
В США сделали заявление о терактах в Кабуле / Reuters

27 марта президента США Джо Байдена предупредили, что вероятный еще один теракт в Кабуле. Соответствующие службы безопасности принимают меры по защите американских войск в международном аэропорту столицы Афганистана.

Как сообщает издание CNN, по словам представителя Белого дома, высшие советники президента Байдена по вопросам национальной безопасности сообщили ему о вероятном еще одном нападении, поскольку США завершают свой уход из Афганистана.

"Президент встретился со своей командой по нацбезопасности, в том числе с нашими военными командирами и дипломатами на местах​​​. Вице-президент США (Камала Харрис – ред.) присоединилась к этой встрече в режиме видеоконференции. Президента и вице-президента проинформировали, что в Кабуле с высокой вероятностью будет совершена новая атака", – сказано в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам совещания.

Во время встречи в ситуационной комнате Белого дома советники президента заявили, что они предпринимают шаги для защиты американских войск, находящихся в международном аэропорту Кабула.

Спецслужбы также предупреждают общество, что следующие несколько дней будут самыми опасными.

Реклама

В то же время представители Пентагона говорят, что они получают сообщение о вероятных угрозах эвакуационным усилиям в Афганистане и следят за этими угрозами "практически в режиме реального времени".

Американские эксперты считают, что период до 31 августа будет наиболее опасным. До этого момента военные США должны завершить эвакуацию своих граждан из Афганистана. Талибы заявили, что не дадут американцам больше времени на эвакуацию.

Теракт в Афганистане – о чем ранее писал Главред:

Первый взрыв в Кабуле 26 августа совершил террорист-смертник у главного входа в аэропорт, где толпились люди, несмотря на предупреждения местных властей и иностранных государств.

Второй взрыв произошёл рядом с отелем Baron возле аэропорта, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Позднее в Кабуле прогремели еще несколько взрывов.

Ответственность за атаку на аэропорт Кабула взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ). Причастность "ИГИЛ" к атаке подтвердили в военных ведомствах США и Великобритании.

Группировка "Талибан", которая захватила власть в Афганистане и освободила из афганских тюрем боевиков "ИГИЛ" и "Аль-Каиды", осудила теракт.

Президент США Джо Байден обратился к нации после терактов в столице Афганистана. Он взял на себя ответственность за произошедшее и отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) после терактов.

viber
теракт Кабул Джо Байден
Сейчас вы просматриваете новость «У Байдена предупредили мир из-за угрозы новых терактов в Кабуле». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финалистка Холостяка засветила аппетитную грудь после купания в бассейнеФиналистка Холостяка засветила аппетитную грудь после купания в бассейне РФ никогда не присоединит к себе "ЛДНР": экс-глава МИД назвал причинуРФ никогда не присоединит к себе "ЛДНР": экс-глава МИД назвал причину Порошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержалиПорошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержали Знаковый кейс: почему президент Эстонии пошла в наступление на УкраинуЗнаковый кейс: почему президент Эстонии пошла в наступление на Украину 46 стран ценят готовность Украины сражаться за свою свободу: о чем все забыли на Крымской платформе46 стран ценят готовность Украины сражаться за свою свободу: о чем все забыли на Крымской платформе

Последние новости

22:59

Кулеба раскритиковал слова президента Эстонии о перспективе Украины в ЕС

22:46

"Заставляла спать с животными": на Волыни женщина держала в рабстве трех бездомных

22:33

Старческое слабоумие: как сновидения могут указать на вашу зону риска Видео

22:25

У Байдена предупредили мир из-за угрозы новых терактов в Кабуле Видео

22:17

В школе Львова нашли ртуть: металл из-под пола изымали спасатели Видео

Реклама
21:57

Хранил расчлененную жену в морозилке: в Киеве произошло жуткое убийство Видео

21:51

В Украине обнаружили опасные детские игрушки в популярном магазине Видео

21:45

Насколько реален "супер вариант" Covid-22: вирусная заявка проверена фактами Видео

21:42

Диджитализация рулит: украинские школьники будут получать е-свидетельства о начальном образовании

21:06

Альцгеймер: признаки в глазах могут сигнализировать о том, что вы находитесь в группе риска Видео

21:00

Избил ружьем: на Волыни 36-летний мужчина на берегу реки напал и изнасиловал женщину Видео

20:51

Оторванные губы, половой орган и погрызенные уши: в Черкассах спасают замученного 6-летнего мальчика

20:43

На выходных в Украину придет опасная погода Видео

20:18

Пока дети спали: воспитатель детского сада в Мариуполе обворовывала малышей

20:17

Цены взлетели за неделю: в Украине подорожали самые популярные корнеплоды Видео

19:52

"Мама молила о помощи": подробности смерти ребенка, который впал в кому в лагере Видео

19:31

Почему после Афганистана США точно не бросят Украину один на один с РФ мнение

19:18

Спустя 12 лет: Криштиану Роналду возвращается в Манчестер Юнайтед

19:15

Инфекционист назвал новый распространенный симптом COVID-19 Видео

18:49

Спустя полтора года: Украина и Молдова возобновляют железнодорожное сообщение Видео

Реклама
18:19

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: приметы и запреты

18:16

Два месяца в браке: в Днепре мужчина с баллончиком ограбил собственную жену Видео

17:57

Новые туалеты и кнопка вызова проводника: "Укрзализныця" показала новые вагоны Видео

17:46

В Украине в сентябре взлетят тарифы на газ для населения

17:26

"Обе ноги - хрясь пополам": в Днепре на пенсионера рухнуло дерево и сломало ему конечности

17:17

"Украинцы – это наши люди": Лукашенко заявил о нежелании разрывать отношения с Киевом Видео

16:59

"Нельзя смотреть на меня": в киевском ТЦ агрессивная женщина рассекла девушке голову Видео

16:09

"Постоянная угроза - в Приднестровском регионе": Зеленский призвал стран-соседей усилить ВМС Видео

16:00

Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, выигрыш или риск травм Видео

15:56

Врачи назвали три "туалетных" ошибки у мужчин, которые приводят к серьезным последствиям Видео

15:54

В Днепре девушка вывела в парк на прогулку 2-метрового удава (видео)

15:30

Задождит и затуманит: Украину накроет мощный шторм Видео

15:03

Владимир Дантес занял место Осадчей в шоу Светская жизнь

14:57

В центре Львова посреди бела дня расстреляли таксиста: фото и приметы подозреваемых

14:52

Пропагандисты РФ опозорились, состряпав дикий фейк о беженцах из Афганистна Видео

14:50

Невеста Романа Сасанчина беременна их первецем

14:39

В Виннице среди привитых от коронавируса разыграют сотню ценных призов: главный - Toyota Corolla Видео

14:30

"Большая стройка" на железной дороге: Украина договорилась со Швейцарией об финансировании на 500 млн евро

14:25

Ани Лорак и Сергей Лазарев вместе выпустили совместную песню Не отпускай Видео

14:07

"Делаем украинское": стиль архитектора Сергея Махно уникален и узнается по всему миру

Реклама
13:51

Пандемия коронавируса может продлиться еще 5 лет, – главный санврач Украины Видео

13:37

Линейку подмочит дождь, температура резко снизится: украинцам рассказали о погоде 1 сентября Видео

13:37

Звезда Викингов Кэтрин Винник оценила празднование Дня независимости в Украине

13:07

В оккупированном Крыму кандидат в депутаты Госдумы сбежал с дебатов в прямом эфире (видео)

13:00

Ницой объяснила, почему Россия постоянно пытается присвоить историю Украины

12:46

Что делать с обручальным кольцом мужа и жены после развода: все варианты Видео

12:35

Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2021: дата, история праздника и молитва

12:17

"Вакцинируйся или тестируйся": в Минздраве рассказали о возможных ограничениях для невакцинированных Видео

12:15

Вышел трейлер фильма Спенсер - про принцессу Диану с Кристен Стюарт Видео

12:14

Самолет с Зеленским на борту не смог приземлиться в Молдове: что случилось

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять