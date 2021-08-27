У Байдена предупредили мир из-за угрозы новых терактов в Кабуле

В США сделали заявление о терактах в Кабуле / Reuters

27 марта президента США Джо Байдена предупредили, что вероятный еще один теракт в Кабуле. Соответствующие службы безопасности принимают меры по защите американских войск в международном аэропорту столицы Афганистана.

Как сообщает издание CNN, по словам представителя Белого дома, высшие советники президента Байдена по вопросам национальной безопасности сообщили ему о вероятном еще одном нападении, поскольку США завершают свой уход из Афганистана.

"Президент встретился со своей командой по нацбезопасности, в том числе с нашими военными командирами и дипломатами на местах​​​. Вице-президент США (Камала Харрис – ред.) присоединилась к этой встрече в режиме видеоконференции. Президента и вице-президента проинформировали, что в Кабуле с высокой вероятностью будет совершена новая атака", – сказано в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам совещания.

Во время встречи в ситуационной комнате Белого дома советники президента заявили, что они предпринимают шаги для защиты американских войск, находящихся в международном аэропорту Кабула.

Спецслужбы также предупреждают общество, что следующие несколько дней будут самыми опасными.

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В то же время представители Пентагона говорят, что они получают сообщение о вероятных угрозах эвакуационным усилиям в Афганистане и следят за этими угрозами "практически в режиме реального времени".

Американские эксперты считают, что период до 31 августа будет наиболее опасным. До этого момента военные США должны завершить эвакуацию своих граждан из Афганистана. Талибы заявили, что не дадут американцам больше времени на эвакуацию.

Теракт в Афганистане – о чем ранее писал Главред:

Первый взрыв в Кабуле 26 августа совершил террорист-смертник у главного входа в аэропорт, где толпились люди, несмотря на предупреждения местных властей и иностранных государств.

Второй взрыв произошёл рядом с отелем Baron возле аэропорта, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Позднее в Кабуле прогремели еще несколько взрывов.

Ответственность за атаку на аэропорт Кабула взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ). Причастность "ИГИЛ" к атаке подтвердили в военных ведомствах США и Великобритании.

Группировка "Талибан", которая захватила власть в Афганистане и освободила из афганских тюрем боевиков "ИГИЛ" и "Аль-Каиды", осудила теракт.

Президент США Джо Байден обратился к нации после терактов в столице Афганистана. Он взял на себя ответственность за произошедшее и отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) после терактов.