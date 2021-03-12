У берегов Африки пираты напали на танкер с украинцами и захватили заложников

Пираты возле берегов Африки напали на танкер и взяли в плен моряков / УНИАН

Возле берегов Бенина – государства, расположенного в Западной Африке, пираты атаковали танкер Davide B, который принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement, и захватили в плен 15 моряков.

Всего на танкере находился 21 член экипажа, в частности это граждане Украины, Филиппин и Румынии, сообщает Splash со ссылкой на сведения компании.

По данным ресурса, на борту оказались девять вооруженных злоумышленников.

Пока неизвестно, граждане какой страны попали в плен. На танкере остались шестеро членов экипажа, они не пострадали.

В Министерстве иностранных дел Украины по состоянию на 11:40 пятницы, 12 марта, проверяли информацию об атаке на судно, пишет РБК-Украина.

Танкер Davide B атаковали пираты и взяли в плен моряков / marinetraffic.com

Ранее судна чаще всего атаковали сомалийские пираты. Сомали – это восточноафриканская страна, часть которой омывает Индийский океан.

Справка. Бенин на юге омывают воды Атлантического океана, там есть залив, который называется так же, как и эта страна, пишет Википедия.