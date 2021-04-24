У Лаврова вульгарно нахамили прибалтам в ответ на высылку дипломатов

Посольство РФ в Беларуси добавило хамскую подпись, комментируя решение стран Балтии.
Посольство Российской Федерации в Беларуси по-хамски отреагировало на высылку российских дипломатов из Литвы, Латвии и Эстонии.
В Twitter российского дипломатического представительства в Беларуси был написан оскорбительный пост в качестве комментария решения Литвы, Латвии и Эстонии о высылке дипломатов РФ.
В ответ на твит о высылке российских дипломатов странами Балтии, посольство РФ в Беларуси добавило хамскую подпись в виде хэштегов: "Маленькое падение энергии или энергия маленького члена - выбор за вами".
Как известно, Латвия, Литва и Эстония 23 апреля объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, которая обвинила Москву в организации взрывов на складах с оружием.
Взаимная высылка дипломатов РФ и Чехии:
- Ранее МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны после заявления о причастности спецслужб РФ к взрывам на складах с вооружением.
- В ответ российский МИД пригрозил ответными мерами на высылку дипломатов из Чехии.
- "Праге выражен решительный протест, Москва примет ответные меры, которые заставят Чехию осознать ответственность", - заявили в МИД России.
- Позднее Москва заявила о высылке 20 дипломатов Чехии из РФ.
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Что произошло в Чехии в 2014 году
- 16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.
- На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании.
- Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.
- В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов.