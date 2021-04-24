У Лаврова вульгарно нахамили прибалтам в ответ на высылку дипломатов

В РФ нахамили в ответ на высылку дипломатов / УНИАН

Посольство Российской Федерации в Беларуси по-хамски отреагировало на высылку российских дипломатов из Литвы, Латвии и Эстонии.

В Twitter российского дипломатического представительства в Беларуси был написан оскорбительный пост в качестве комментария решения Литвы, Латвии и Эстонии о высылке дипломатов РФ.

В ответ на твит о высылке российских дипломатов странами Балтии, посольство РФ в Беларуси добавило хамскую подпись в виде хэштегов: "Маленькое падение энергии или энергия маленького члена - выбор за вами".

Как известно, Латвия, Литва и Эстония 23 апреля объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, которая обвинила Москву в организации взрывов на складах с оружием.

Взаимная высылка дипломатов РФ и Чехии:

Ранее МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны после заявления о причастности спецслужб РФ к взрывам на складах с вооружением.

В ответ российский МИД пригрозил ответными мерами на высылку дипломатов из Чехии.

"Праге выражен решительный протест, Москва примет ответные меры, которые заставят Чехию осознать ответственность", - заявили в МИД России.

Позднее Москва заявила о высылке 20 дипломатов Чехии из РФ.

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