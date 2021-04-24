УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У Лаврова вульгарно нахамили прибалтам в ответ на высылку дипломатов

24 апреля 2021, 19:29
Прослушать новость
Остановить

Посольство РФ в Беларуси добавило хамскую подпись, комментируя решение стран Балтии.

РФ ответила хамством на высылку дипломатов
В РФ нахамили в ответ на высылку дипломатов / УНИАН

Посольство Российской Федерации в Беларуси по-хамски отреагировало на высылку российских дипломатов из Литвы, Латвии и Эстонии.

В Twitter российского дипломатического представительства в Беларуси был написан оскорбительный пост в качестве комментария решения Литвы, Латвии и Эстонии о высылке дипломатов РФ.

В ответ на твит о высылке российских дипломатов странами Балтии, посольство РФ в Беларуси добавило хамскую подпись в виде хэштегов: "Маленькое падение энергии или энергия маленького члена - выбор за вами".

Как известно, Латвия, Литва и Эстония 23 апреля объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, которая обвинила Москву в организации взрывов на складах с оружием.

Взаимная высылка дипломатов РФ и Чехии:

  • Ранее МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны после заявления о причастности спецслужб РФ к взрывам на складах с вооружением.
  • В ответ российский МИД пригрозил ответными мерами на высылку дипломатов из Чехии.
  • "Праге выражен решительный протест, Москва примет ответные меры, которые заставят Чехию осознать ответственность", - заявили в МИД России.
  • Позднее Москва заявила о высылке 20 дипломатов Чехии из РФ.

Читайте такжеВ Чехии показали копии паспортов Петрова и Боширова, появился ответ РФ

Что произошло в Чехии в 2014 году

  • 16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.
  • На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании.
  • Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.
  • В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов.
новости России высылка дипломатов новости Эстонии
Сейчас вы просматриваете новость «У Лаврова вульгарно нахамили прибалтам в ответ на высылку дипломатов». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
В РФ допустили широкомасштабную войну с Украиной и признание "ЛДНР"В РФ допустили широкомасштабную войну с Украиной и признание "ЛДНР" Путин ответил Зеленскому и позвал в МосквуПутин ответил Зеленскому и позвал в Москву Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: выгодное предложение и скрытые ловушкиГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: выгодное предложение и скрытые ловушки Кремль добился своего и снижает накалКремль добился своего и снижает накал Голос країни: самые громкие скандалы на музыкальном шоу страныГолос країни: самые громкие скандалы на музыкальном шоу страны

Последние новости

03:50
Экс-посол США оценил сценарий вторжения России в Украину
03:08
Врачи назвали грибы, которые замедляют прогрессирование рака Видео
02:15
Бывший глава СБУ раскрыл главный план Путина по Украине Видео
01:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 апреля: кого ждет крупный успех Видео
00:55
Почему человеку полезно глядеть на свое лицо - ответ ученых Видео
Реклама
00:19
Пожелания с Вербным воскресеньем 2021: картинки, проза, стихи
24 апреля, суббота
23:51
Посол в ФРГ рассказал о поддержке в Бундестаге поставки оружия Украине Видео
23:40
Что приготовить на Вербное воскресенье: меню и вкусные рецепты Видео
23:23
Выживший после отравления ГРУ бизнесмен рассказал о продаже оружия Украине Видео
23:06
В Польше заявили о планах Путина и предупредили об опасности Видео
22:26
Алиев отреагировал на признание Байденом геноцида армян Видео
22:20
Расстрелявшего мужчину в Днепре киллера засекли камеры видеонаблюдения Видео
21:47
В РФ допустили сдачу "ЛДНР" и назвали условие – Bloomberg Видео
21:44
Киев может вернуть воду в Крым, если Путин попросит Украину – Куницын
21:35
Подробный лунный календарь на май 2021: грабеж и примирение
21:01
Байден признал геноцид армян: как отреагировали Турция и Армения Видео
20:49
Украинцам назвали годовой тариф на газ: кто заплатит больше Видео
20:07
Синоптик пообещал Киеву +19 – названа дата Видео
19:59
Лукашенко рассказал, сколько киллерам пообещали за его голову Видео
19:29
У Лаврова вульгарно нахамили прибалтам в ответ на высылку дипломатов Видео
Реклама
19:13
Расстрел мужчины в Днепре: СМИ узнали о проблеме жертвы Видео
18:50
Посол в ФРГ обвинил РФ: техника остается, угроза нападения сохраняется Видео
18:37
Врач объяснил, что поможет побороть эпидемию COVID-19 в Украине Видео
18:25
Украине не светит членство в НАТО - кандидат в канцлеры Германии Видео
17:39
Системы ПРО и корветы: в ФРГ решают, как вооружить Украину Видео
17:13
Стало известно о новых планах Москвы по раздаче паспортов РФ на Донбассе
16:56
"Голое преступление" в ОАЭ: задержанный за организацию фотосессии россиянин впервые раскрыл подробности Видео
16:50
Лукашенко оценил перспективу появления военной базы РФ в Беларуси Видео
16:44
В Днепре киллер расстрелял мужчину: СМИ назвали имя жертвы Видео
16:23
Украинцев предупредили о четвертой волне коронавируса Видео
16:12
Лукашенко заявил об опасности "продажи" Беларуси России Видео
15:53
Названы главные нарушители локдауна в Киеве Видео
15:51
В РФ объяснили, почему Путин не будет встречаться с Зеленским в третьей стране Видео
15:32
Михаил Поплавский отметил 28-летие ректорства в университете культуры Видео актуально
15:29
"Будем надеяться на лучшее": Голубовская сравнила ситуацию с COVID-19 в Украине и Индии Видео
15:11
"Каналы Медведчука" работают в Украине, несмотря на блокировку YouTube Видео
14:36
Лукашенко решил, кто будет управлять Беларусью, если его застрелят Видео
14:29
"Коронавирусный апокалипсис": Индия установила мировые антирекорды по COVID-19 Видео
13:57
Одесская область вышла из красной зоны карантина Видео
13:41
"Слуга народа" Шевченко признался в любви к Лукашенко Видео
Реклама
13:40
Пропавшую подводную лодку ВМС Индонезии нашли: погибли 53 человека Видео
12:47
В Минкульте отреагировали на блокировку YouTube "каналов Медведчука" Видео
12:23
Минздрав обнародовал свежий список регионов красной зоны карантина Видео
12:08
Эксперт объяснил, почему у Путина боятся сотрудничества Киева и Анкары Видео
11:39
Синоптик предупредил, где в Украине будут заморозки в воздухе и на почве Видео
11:34
Россия до осени закрыла три района Черного моря Видео
11:06
В моду вернулись цветные джинсы: с чем их красиво сочетать Фото Видео
11:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на 24 апреля: неожиданности и запретные перемены Видео
10:48
У Авакова рассказали, что ждет "маньяка" Путина в случае нападения Видео
10:45
YouTube заблокировал "каналы Медведчука" Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять