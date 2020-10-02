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У Лукашенко приняли решение отозвать послов Беларуси из Польши и Литвы

2 октября 2020, 18:06

В Минске обвинили Польшу и Литву в недружественных действиях по отношению к Беларуси.

МИД Беларуси
Решение об отзыва послов Беларуси из Польши и Литвы вступает в силу 5 октября/ eurobelarus.info

Официальный Минск принял решение об отзыве своих послов в республике Польше и республике Литве в белорусский МИД для проведения дальнейших консультаций. Такое решение связано с критической политикой Вюльнюса и Варшавы в адрес правящего в Беларуси режима Александра Лукашенко и введено на фоне европейских санкций.

Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел белорусского государства, сообщает Tut.by.

По словам главы МИД Беларуси Анатолия Глаза, в Минске считают данное решение достаточно выверенным и взвешенным.

"Совершенно очевидно, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения в отношении нашей страны со стороны Польши и Литвы", - отмечается в его заявлении.

Решение вступает в силу с 5 октября.

Кроме того, в Минске предложили Литве и Польше сократить свое дипломатическое присутствие в Беларуси из-за "деструктивной деятельности" данных ведомств. Варшаве предлагают оставить 18 сотрудников дипломатических миссий, а Вильнюсу лишь 14.

Подчеркивается, что решение принято из-за политики Польши и Литвы в отношении Беларуси и на фоне введения ряда ограничений против правящего белорусского режима со стороны ЕС.

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Санкции против режима Лукашенко

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