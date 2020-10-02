У Лукашенко приняли решение отозвать послов Беларуси из Польши и Литвы

В Минске обвинили Польшу и Литву в недружественных действиях по отношению к Беларуси.
Официальный Минск принял решение об отзыве своих послов в республике Польше и республике Литве в белорусский МИД для проведения дальнейших консультаций. Такое решение связано с критической политикой Вюльнюса и Варшавы в адрес правящего в Беларуси режима Александра Лукашенко и введено на фоне европейских санкций.
Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел белорусского государства, сообщает Tut.by.
По словам главы МИД Беларуси Анатолия Глаза, в Минске считают данное решение достаточно выверенным и взвешенным.
"Совершенно очевидно, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения в отношении нашей страны со стороны Польши и Литвы", - отмечается в его заявлении.
Решение вступает в силу с 5 октября.
Кроме того, в Минске предложили Литве и Польше сократить свое дипломатическое присутствие в Беларуси из-за "деструктивной деятельности" данных ведомств. Варшаве предлагают оставить 18 сотрудников дипломатических миссий, а Вильнюсу лишь 14.
Подчеркивается, что решение принято из-за политики Польши и Литвы в отношении Беларуси и на фоне введения ряда ограничений против правящего белорусского режима со стороны ЕС.
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Санкции против режима Лукашенко
- На территории Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы, победителем которых провозгласили Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, он набрал 80,10% голосов избирателей.
- Оппозиция и значительная часть белорусского народа не признали выборы. Десятки тысяч людей каждые выходные собираются на мирные митинги против режима Лукашенко.
- В ночь с 11 на 12 августа на улицах Беларуси произошли массовые аресты. Силовики жестко избивали активистов и случайных прохожих. Задержали около 7 тысяч людей.
- В ответ на такие действия Запад назвал выборы президента сфальсифицированными и принял решение ввести санкции против режима Лукашенко.
- Также санкции против Беларуси ввели и страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония.
- 23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию и вступил на пост главы государства, однако цивилизованный мир не признает его президентом Беларуси.
- 2 октября Евросоюз ввел санкции против 44 наиболее влиятельных чиновников режима Александра Лукашенко. Самого Лукашенко в санкционных списках нет.