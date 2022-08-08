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"У Путина есть идея фикс": СМИ выяснили, как в РФ хотят провернуть сценарий с ядерный ударом

8 августа 2022, 10:51

Недавний обстрел российскими войсками ими же оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре - это якобы часть подготовки сценария по применению ядерного оружия.

Путин, ядерный удар
Путин якобы готовится применить тактическое ядерное оружие в Украине / Фото Reuters, pixaby

Президент страны-агрессора России Владимир Путин не только не отказался от вариантов применения ядерного оружия в войне с Украиной, но и дал непосредственное распоряжение такие варианты готовить. Об этом сообщает Telegram-канал Генерал СВР.

Отмечается, что активно идёт подготовка одного из сценариев развития конфликта, когда Путин сможет реализовать возможность применения тактического ядерного оружия. По данным канала, недавний обстрел российскими войсками ими же оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре - это часть реализации этого сценария.

"По распоряжению командования российских Вооруженных сил Запорожская АЭС была заминирована, в том числе заминирован один из энергоблоков станции. При реализации этого плана будет взорвана часть сооружений на станции и поврежден энергоблок, при этом Путин выступит, обвинив руководство Украины в ядерном терроризме, возложив ответственность за взрывы на Украину и приравняет "ядерный терроризм" к применению ядерного оружия со стороны Украины, дав приказ использовать тактическое ядерное оружие как "ответную" меру", - говорится в сообщении.

На канале также отметили, что у "Путина есть идея фикс, которая заключается в том, что надо повторить все ошибки, совершенные США, чтобы Россию считали великой страной, а его - великим правителем".

"Путин уверен, что именно демонстрация безнаказанного применения ядерного оружия в вооруженном конфликте заставит признать Запад его (Путина) силу и заставит весь мир с ним считаться и идти на его условия", - говорится в сообщении.

Обстрел оккупантами Запорожской АЭС

Вечером 5 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот обстрел. Он заявил, что оккупанты создали рискованную ситуацию для всей Европы, и что это "дерзкое преступление" является серьезным "актом терроризма".

Позже в Энергоатоме сообщили, что российские захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Мэр города Энергодар, возле которого расположена Запорожская АЭС, Дмитрий Орлов заявил, что россияне прячут между энергоблоками тяжелое оружие. Также, по его словам, АЭС может быть заминирована и там могут готовиться различные провокационные действия.

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