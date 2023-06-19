У Путина истерика, мощь ВСУ и разлом в Кремле приведут Украину к победе – Ходжес

В стране-агрессоре России не знают, чего ждать от сил обороны Украины и чувствуют себя крайне неуверенно, считает американский генерал Бен Ходжес.

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Путин, как и россияне, в истерике - в России не знают, чего ждать от ВСУ, - Ходжес / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Слабость военной стратегии государства-оккупанта России заключается в непонимании планов ВСУ, из-за чего глава Кремля Владимир Путин и россияне уже в истерике. Такие фигуры, как Кадыров, Пригожин и Шойгу ненавидят друг друга, и ненависть распространяется на всех уровнях. Сложившиеся обстоятельства помогут Украине одержать победу. Об этом заявил американский генерал, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что главная слабость России – в непонимании того, как в дальнейшем будут действовать ВСУ. В связи с этим истерика уже не только у россиян, но и у Путина. Теперь там реально понимают, насколько сильна украинская армия.

"У россиян истерика, истерика у Путина. Они не знают, чего ждать, и не чувствуют себя в силе. Во-первых, большинство русских солдат не хотят воевать. Во-вторых, российские СМИ и военные блогеры наконец-то столкнулись с правдой после того, как им врали в течение последнего года. Теперь они видят, что украинские войска сильны, подготовлены и имеют реальный военный потенциал", - отметил Ходжес.

Прогнозируя победу Украины в войне, он также добавил, что Киеву поможет и противостояние в российское верхушке, где все ненавидят друг друга.

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"Украине также помогает то, что российское руководство ненавидит друг друга. Кадыров, Пригожин, Шойгу – все они ненавидят друг друга, и эта ненависть просачивается к генералам, полковникам и другим людям под ними. Это означает, что российской обороне не хватит сплоченности, если Украина будет продолжать в этом же духе", - подчеркнул Бен Ходжес.

Контрнаступление ВСУ

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что силы обороны Украины в рамках военных операций против оккупантов России действуют согласно плану и перехватывают инициативу у врага. Для более эффективной боевой работы и достижения победы ВСУ необходимы ракеты с дальностью до 200 километров.

На днях представитель Генштаба, бригадный генерал Алексей Громов сказал, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов. Также украинские войска продвинулись в Пологах и Великой Новоселке Запорожской и Донецкой областей.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили Пятихатки Запорожской области. Украинские войска продвинулись на Таврическом направлении на 7 километров в глубину захваченных российскими оккупантами позиций.

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