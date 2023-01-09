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У Путина оценили вероятность заключения мирного договора между Украиной и РФ

9 января 2023, 12:54
Дмитрий Песков ответил на вопрос о предполагаемых контактах Кремля с европейскими политиками с целью подписания мирных соглашений.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков высказался по поводу вероятности заключения мирного договора с Украиной / Фото УНИАН

Вероятность заключения мирного договора между Украиной и РФ прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, заместитель главы путинской администрации Дмитрий Козак не контактирует с европейскими политиками, чтобы склонить их к подписанию каких-то мирных соглашений относительно войны с Украиной, сообщают пропагандисты РБК.

"Нет, никто об этом не говорит, это очередная утка. Если я правильно понимаю, там были какие-то сообщения, но они были про какого-то другого человека с фамилией Козак. У них там то ли в Раде, то ли еще где-то есть человек с такой фамилией", - добавил Песков.

Ранее Алексей Данилов заявил о том, что страна-агрессор РФ хочет навязать Украине сценарий заморозки войны по "корейскому варианту", зафиксировав статус-кво по состоянию на сегодняшний момент, что подразумевает разделение государства.

По его словам, украинской стороне сейчас предлагают так называемую условную "38 параллель" (неофициальное название границы между КНДР и Южной Кореей, - ред.).

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим.

В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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