У Путина раскрыли задачи миротворцев России в Нагорном Карабахе

В Кремле отрицают возможность размещения турецких миротворцев в Нагорном Карабахе.
Задачей российских миротворцев в Нагорном Карабахе является обеспечение соблюдения режима перемирия и мониторинг прекращения боевых действий. Соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией четко не регламентирует функций миротворческой миссии, поэтому отдельные аспекты ее действий следует еще обсудить.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду, 11 ноября, сообщает информационное агентство ТАСС.
"Речь идет о миротворческом контингенте. Разумеется, функции предстоит еще уточнить, потому что эти функции не были конкретизированы в совместном заявлении двух президентов и премьер-министра Армении", - отметил он, добавив, что пока нет разговоров о том, что миротворцы будут охранять культурные или религиозные объекты.
По словам Пескова, российские миротворцы, задачей которых является контроль над соблюдением прекращения огня, будут размещены не только на линии разграничения, но и в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе.
"Соответственно, будет обеспечиваться функционирование этой магистрали. А другие нюансы еще предстоит уточнить", - уточнил он.Читайте такжеВ Турции раскрыли планы Анкары по Нагорному Карабаху
Также спикер российского главы государства добавил, что размещение миротворцев Турции в Нагорном Карабахе не предусмотрено – взаимодействие Москвы и Анкары будет реализовано в Азербайджане.
"Это не будет Карабах, и речь идет о мониторинговом центре", - подчеркнул Песков.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали соглашение об окончании войны в Нагорном Карабахе. Согласно условиям договоренностей, Армения должна вывести войска с Нагорного Карабаха и передать Баку ряд районов. На территории Карабаха будет размещен российский миротворческий контингент.
- Премьер-министр Никол Пашинян считает, что Армения вынужденно подписала соглашение, чтобы избежать еще более масштабного поражения в Нагорном Карабахе.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев ожидает, что войска Армении, согласно договоренностям, будут выведены из Нагорного Карабаха до конца ноября.