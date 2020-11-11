У Путина раскрыли задачи миротворцев России в Нагорном Карабахе

Функции миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе нужно еще обсуждать - Песков / Reuters

Задачей российских миротворцев в Нагорном Карабахе является обеспечение соблюдения режима перемирия и мониторинг прекращения боевых действий. Соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией четко не регламентирует функций миротворческой миссии, поэтому отдельные аспекты ее действий следует еще обсудить.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду, 11 ноября, сообщает информационное агентство ТАСС.

"Речь идет о миротворческом контингенте. Разумеется, функции предстоит еще уточнить, потому что эти функции не были конкретизированы в совместном заявлении двух президентов и премьер-министра Армении", - отметил он, добавив, что пока нет разговоров о том, что миротворцы будут охранять культурные или религиозные объекты.

По словам Пескова, российские миротворцы, задачей которых является контроль над соблюдением прекращения огня, будут размещены не только на линии разграничения, но и в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе.

"Соответственно, будет обеспечиваться функционирование этой магистрали. А другие нюансы еще предстоит уточнить", - уточнил он.Читайте такжеВ Турции раскрыли планы Анкары по Нагорному Карабаху

Также спикер российского главы государства добавил, что размещение миротворцев Турции в Нагорном Карабахе не предусмотрено – взаимодействие Москвы и Анкары будет реализовано в Азербайджане.

"Это не будет Карабах, и речь идет о мониторинговом центре", - подчеркнул Песков.

Конфликт в Нагорном Карабахе