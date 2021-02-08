У Путина резко отреагировали на высылку дипломатов из стран ЕС

Захарова подчеркнула, что действия российского МИД по отношению к дипломатам этих стран, напротив, были обоснованы и предприняты "с наличием фактов на руках".
В Министерстве иностранных дел России резко отреагировали на решения Германии, Польши и Швеции о высылке российских дипломатов.
Так, глава ведомства Мария Захарова назвала соответствующие действия стран Евросоюза необоснованными и недружественными, пишет ТАСС.
"Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела", - сказала она.
Захарова подчеркнула, что действия российского МИД по отношению к дипломатам этих стран, напротив, были обоснованы и предприняты "с наличием фактов на руках".
"Когда мы обосновывали свои решения, мы предоставили фактический материал. Мы сказали, что это не просто некий политический жест, а абсолютно обоснованное... решение", - пояснила официальный представитель МИД.
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Также отметим, российское посольство назвало высылку дипломата из Германии откровенно конфронтационным жестом и пообещало "адекватные и соразмерные ответы", пишет Интерфакс в понедельник, 8 февраля.
Напомним, ранее сообщалось, что:
- Российское Министерство иностранных дел выдворило из страны трех дипломатов из представительств Швеции, Польши и Федеральной Республики Германии.
- Дипломатов выдворили за их участие в митингах в поддержку осужденного российского оппозиционера Алексея Навального.
- Министерство иностранных дел ФРГ объявило персоной нон грата сотрудника посольства России в качестве ответной меры. Такую информацию обнародовала в понедельник, 8 февраля 2021 года пресс-служба ведомства.
- Далее, в ответ на высылку сотрудника генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге за участие в митингах в поддержку Алексея Навального, официальный Стокгольм принял решение выслать из страны российского дипломата. Об этом написала руководитель МИД Швеции Анн Линде на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.