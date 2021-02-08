У Путина резко отреагировали на высылку дипломатов из стран ЕС

Захарова прошлась по высылке дипломат РФ / ТВЦ

В Министерстве иностранных дел России резко отреагировали на решения Германии, Польши и Швеции о высылке российских дипломатов.

Так, глава ведомства Мария Захарова назвала соответствующие действия стран Евросоюза необоснованными и недружественными, пишет ТАСС.

"Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что действия российского МИД по отношению к дипломатам этих стран, напротив, были обоснованы и предприняты "с наличием фактов на руках".

"Когда мы обосновывали свои решения, мы предоставили фактический материал. Мы сказали, что это не просто некий политический жест, а абсолютно обоснованное... решение", - пояснила официальный представитель МИД.

Читайте такжеСкандал с дипломатами: в ЕС перешли к угрозам в адрес России

Также отметим, российское посольство назвало высылку дипломата из Германии откровенно конфронтационным жестом и пообещало "адекватные и соразмерные ответы", пишет Интерфакс в понедельник, 8 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что: