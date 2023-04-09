У Путина закатили истерику: Меркель и Олланда обвинили в игре в наперстки и обмане РФ

В Москве начали нести откровенный пропагандистский бред, лишенный смысла и логики.

https://glavred.info/world/u-putina-zakatili-isteriku-merkel-i-ollanda-obvinili-v-igre-v-naperstki-i-obmane-rf-10462438.html Ссылка скопирована

Встреча в "Нормандском формате" / elysee.fr

В стране-агрессоре сделали истерическое заявление, пытаясь найти оправдание тому, что РФ с самого начала не хотела выполнять договоренности, достигнутые в рамках "Минских соглашений".

Там не нашли ничего лучшего, кроме как обвинить в собственных грехах западных лидеров, которым диктатор Владимир Путин обещал прекращение огня на Донбассе, однако не сдержал своего слова.

При этом агрессию против суверенной Украины, начавшуюся еще в 2014 году, оккупанты оправдывают вымышленными пропагандистскими тезисами о "бойне русских", которая якобы происходила в Украине.

видео дня

Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков бросил камень в огород бывших лидеров ЕС Анеглы Меркель и Франсуа Олланда, с которыми его шеф ранее вел многочасовые переговоры.

"Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки - нас обманывали, а киевскому режиму развязали руки, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских", — цитируют его пропагандисты РФ.

Не отстала от глашатая Путина и глава Совфеда Валентина Матвиенко, которая начала нести и вовсе пропагандистский бред, лишенный смысла и логики о том, что Меркель и Олланд якобы обманывали РФ всегда, "использовали время для насыщения Украины оружием и подготовки нападения".

Заявление Меркель о Минских соглашениях

Ранее Ангела Меркель сказала о том, что ее позиция по Украине на мирных переговорах в Минске дала Киеву время, чтобы лучше защититься от российских военных. Сейчас это более сильная, более устойчивая страна. Тогда, уверена она, Украина была бы разгромлена войсками Путина.

Меркель сказала, что не жалеет о том, что оставила свой пост в декабре, поскольку чувствовала, что ее правительство не смогло достичь прогресса не только в российско-украинском кризисе, но и в конфликтах в Молдове, Грузии, Сирии и Ливии, до которых была привлечена Россия.

Читайте еще: