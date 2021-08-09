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У Путина заявили о санкциях против "антироссийских" политиков Британии

9 августа 2021, 20:36
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Как объяснили в России, эти ограничения вводятся в ответ на санкции со стороны Британии против российских граждан за нарушения прав человека в Чечне.

Россия,флаг
Россия ввела санкции против британцев / Reuters

В МИД России заявили о новых санкциях в отношении политиков Британии, которые "вовлечены в антироссийскую деятельность". Этим британским представителям запретили въезжать в Россию, пишет МИД РФ.

Как объяснили в России, эти ограничения вводятся в ответ на персональные санкции со стороны Британии против российских граждан за нарушения прав человека в Чечне, а также на ограничения в рамках "Положения о глобальных антикоррупционных санкциях".

В Москве считают санкции Лондона необоснованными и демонстрирующими "истинные намерения руководства Британии проводить деструктивную деятельность на двустороннем треке".

"В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Британии, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию РФ", - заявили в российском МИДе.

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Ранее Главред писал о том, что из-за продолжающегося подрыва демократии и нарушения прав человека режимом Александра Лукашенко Великобритания ввела против Беларуси пакет торговых, финансовых и авиационных санкций.

"Режим Лукашенко продолжает подавлять демократию и нарушать права человека в Беларуси. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет действия Лукашенко после фальсификации выборов. Продукция государственных предприятий Лукашенко не будет продаваться в Великобритании, а наши аэрокосмические компании не будут прикасаться к его парку роскошных самолетов", - заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

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