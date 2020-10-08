У Трампа озвучили новую дату дебатов с Байденом

Трамп предлагает перенести дебаты / Reuters

В штабе главы Белого дома Дональда Трама предложил перенести дебаты с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом на неделю вперед.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 8 октября.

Трамп предлагает перенести запланированный на 15 октября второй этап дебатов на 22-е. Также на неделю он предлагает сдвинуть и дату третьих дебатов — с 22 на 29 октября.

Дебаты Трампа и Байдена - что было ранее: