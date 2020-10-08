У Трампа озвучили новую дату дебатов с Байденом

Глава Белого дома все-таки хочет провести дебаты в очной форме.
В штабе главы Белого дома Дональда Трама предложил перенести дебаты с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом на неделю вперед.
Об этом сообщает Reuters в четверг, 8 октября.
Трамп предлагает перенести запланированный на 15 октября второй этап дебатов на 22-е. Также на неделю он предлагает сдвинуть и дату третьих дебатов — с 22 на 29 октября.
Дебаты Трампа и Байдена - что было ранее:
- 8 октября комиссия по дебатам заявила, что второй этап состоится онлайн, чтобы защитить здоровье и безопасность всех участников. Модератором дебатов будет Стив Скалли с телеканала C-SPAN. Трамп отверг такую идею и назвал ее "смешной".
- 29 сентября в городе Кливленд, штат Огайо, состоялись первые дебаты между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом - кандидатами в президенты США.
- Свои выступления политики начали со взаимных обвинений и оскорблений. Байден назвал Трампа клоуном и "худшим президентом в Америке". Кроме того, он заявил, что президент США запаниковал в условиях коронавируса, а также якобы постоянно лжет.
- В свою очередь, Трамп обвинил оппонента в том, что тот хочет лишить медицинской страховки 180 млн человек.
- Далее, президент США заявил, что сын его оппонента, Хантер, во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" (имелась в виду работа в компании Burisma). Байден опроверг все обвинения и сказал, что гордится своим сыном.
Автор: Екатерина Трохимчук