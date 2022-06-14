Убедил Путина, что тот как Петр I: в МВД раскрыли роль в войне куратора "Л/ДНР" Кириенко

Владимир Путин и Сергей Кириенко / ua.depositphotos.com и "Википедия"

Подражать в своем поведении первому российскому императору Петру I нынешнему диктатору Владимиру Путину рекомендовал Сергей Кириенко, который занимает пост первого заместителя руководителя его администрации. Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского Вадим Денисенко, сообщает "Радио НВ"

"В конце мая-начале июня Кириенко уже несколько раз приезжал не только на оккупированный Донбасс, но и в Херсон с Мелитополем. Чиновник когда-то и выдвинул коллективную идею полной аннексии этих территорий. И именно ему приписывают ‒ мол, убедил Путина. Дескать, нужно аннексировать территории и становиться как Петр І. Это очень нравится Путину. Ему очень нравится повторять, что он Петр I", – считает Денисенко.

Как полагает советник руководителя МВД, именно из-за указаний Кириенко в последние месяцы среди верхушки группировок "ЛНР" и "ДНР" очень и очень быстро меняется "власть". И теперь, впервые с 2014 года, сотрудники русских силовых ведомств на это никак не влияют.

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Напомним, ранее 9 июня на встрече с молодыми коммерсантами российский диктатор Владимир Путин сравнил себя с первым российским императором Петром I.

"Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего он не отторгал, он возвращал, да, так и есть. Возвращал и укреплял. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", - заявил Путин.

Но на таком русский диктатор не остановился. 12 июня, на церемонии вручения Государственных премий РФ, он также решил восхвалить "ратные победы" и напомнил о правлении Петра I.

"Петра по праву называют великим реформатором, ему удалось добиться коренных преобразований практически во всех сферах жизни, прежде всего в управлении государством, в экономическом развитии, в создании мощных, непобедимых армии и флота", – сказал хозяин Кремля.

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